Transfer trotz Nagelsmann-Aus: Laimer absolvierte wohl schon Medizinchecks bei Bayern

Von: Janik Boeck

Konrad Laimer war der Wunschspieler von Julian Nagelsmann. Trotz Trainer-Rauswurf kommt der Transfer wohl zustande. Die Medizinchecks sind schon durch.

München – Die Kaderplanung beim FC Bayern München war unter Julian Nagelsmann immer wieder ein Thema. Der rausgeworfene Cheftrainer beklagte vor allem in seiner ersten Saison die fehlende Tiefe im Kader. Ganz oben auf der Wunschliste stand unter anderem Konrad Laimer, den Nagelsmann noch aus RB-Zeiten kennt. Durch das Nagelsmann-Aus wurde viel über den Transfer spekuliert. Wie es aussieht, wechselt Laimer aber trotzdem zum FC Bayern. Die ersten Medizinchecks sind Informationen von Sky zufolge schon absolviert.

Konrad Laimer Geboren am 27. Mai 1997 (Alter: 25 Jahre), Salzburg Mittelfeldspieler Vertrag bei RB Leipzig bis 30.06.2023 Marktwert: 28 Millionen Euro

Laimer-Transfer zum FC Bayern wohl fix – erste Medizin-Checks schon absolviert

Durch das Nagelsmann-Aus beim FC Bayern stand der Laimer-Transfer auf der Kippe. Der 25-jährige Mittelfeldakteur galt als absoluter Wunschspieler des inzwischen freigestellten Trainers. Wie es aussieht, ist der Trainer-Rauswurf aber kein Grund für eine Absage des Österreichers.

Und auch der FC Bayern möchte sich den Transfer wohl nicht entgehen lassen, immerhin würde Konrad Laimer, derzeit bei RB Leipzig unter Vertrag, ablösefrei in die Isarmetropole wechseln.

Laimer wechselt wohl zum FC Bayern München © IMAGO: Picture Point LE / FC Bayern München (Montage)

FC Bayern schnappt sich Laimer trotz Nagelsmann-Aus – RB Leipzig hat auch schon Ersatz

Auf dem Papier steht dem Laimer-Transfer zum FC Bayern nichts mehr im Wege. Auch RB Leipzig hat mit Nicolas Seiwald schon Laimer-Ersatz gefunden. Der Mittelfeldspieler, den Julian Nagelsmann einmal als „Monsterballeroberungsmaschine“ bezeichnete, möchte wohl trotzdem im Dress der Münchner auflaufen.

Der neue Trainer Thomas Tuchel kann sich also ab Sommer vermutlich auf Verstärkung im Mittelfeld freuen. Konrad Laimer brachte es bei RB Leipzig wettbewerbsübergreifend auf 175 Einsätze, in denen er 13 Tore und 18 Assists erzielte.

Laimer will trotz Nagelsmann-Aus zum FC Bayern – Tuchel hat vorerst andere Sorgen

Dass der Laimer-Transfer zustande kommt, dürfte den neuen Trainer zwar freuen, der Fokus wird derzeit aber woanders liegen. Thomas Tuchel hat bereits einen Plan für das kommende Spitzenduell gegen den BVB.

Eine Wunschliste hat der neue Coach trotzdem. Unter anderem will Tuchel einen Assistenztrainer verpflichten, der noch bei Chelsea unter Vertrag ist. Mindestens für diese Personalie wird man an der Säbener Straße also Ablöse locker machen müssen.