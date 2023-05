Boateng vor Lyon-Aus: Ex-Bayern-Star hat angeblich neues Ziel

Von: Antonio José Riether

Jerome Boateng spielt in Lyon keine Rolle und wird den Ligue-1-Klub wohl verlassen. Der Ex-Nationalspieler will noch nicht aufhören und liebäugelt mit einem Wechsel in die USA.

München - Zehn Jahre lang war Jerome Boateng eine feste Größe beim FC Bayern, zweimal gewann der Innenverteidiger mit den Münchnern das Triple. Im September 2021 endete das langjährige Arbeitsverhältnis, die Bayern gaben Boateng, der zu dieser Zeit mit Skandalen für negative Schlagzeilen sorgte, ablösefrei nach Frankreich ab. Dort sind seine Tage nun offenbar auch gezählt, der Weltmeister von 2014 muss sich wieder auf Vereinssuche begeben.

Jerome Boateng Geboren: 3. September 1988 in Berlin Stationen: Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, FC Bayern, Olympique Lyon Größter Erfolg: Champions League (2013, 2020), Weltmeister 2014 Länderspiele: 76 (1 Tor) für Deutschland

Jerome Boateng spielt in Lyon kaum noch eine Rolle – und verlässt den Klub wohl

Der 34-Jährige wechselte im Sommer 2021 zu Olympique Lyon, wo er in der ersten Saison noch einen Großteil der Spiele absolvierte. Jedoch änderte sich seine Rolle in der Mannschaft zur aktuellen Spielzeit, in der Boateng lediglich sechsmal eingesetzt wurde. Trainer Laurent Blanc setzt kaum auf den Routinier. Die letzte Partie des gebürtigen Berliners datiert vom 4. Februar, als er beim Auswärtsspiel in Troyes die letzten sieben Minuten spielte.

Sportlich ist Boateng also kaum noch relevant beim aktuellen Tabellensiebten der Ligue 1. Darum hat Lyon keinerlei Absichten, den Zweijahresvertrag mit Boateng zu verlängern, wie Sport1 berichtet. Das Arbeitspapier des ehemaligen deutschen Nationalspielers endet somit zum 30. Juni dieses Jahres.

Ex-Nationalspieler Jerome Boateng hat in Lyon keine Zukunft. © Eurasia Sport Images/imago

Jerome Boateng: Verteidiger betrieb in den vergangenen Jahren wenig Eigenwerbung

Somit müssten sich Boatengs Berater nun nach einem neuen Verein für den ehemaligen Weltklasseverteidiger umsehen. Die Suche nach einem neuen Klub könnte für Boateng ohne Spielpraxis schwer werden, in den letzten Monaten stand er teilweise nicht einmal im Spieltagskader der Lyonnais.

Auch abseits des Platzes hatte es Boateng zuletzt nicht einfach. Dieser Umstand könnte die Suche nach einem neuen Klub ebenfalls erschweren.

Boateng vor Lyon-Aus: Ex-Bayern-Star hat angeblich neues Ziel

Eine mögliche Lösung für Boateng könnte ein kompletter Tapetenwechsel sein. Wie Sport1 mit Verweis auf eigene Informationen schreibt, würde der Defensivmann gerne in die USA wechseln. Ob das Glück des alternden Boateng aber ausgerechnet in der MLS liegt, die in den Jahren an Tempo gewinnen konnte? Aktuell gibt es zu den Gerüchten noch keine konkreten Anhaltspunkte.

Boateng wird nach seinem missglückten Frankreich-Abstecher jedenfalls etwas tiefer stapeln müssen. Ein europäischer Topverein würde den 76-fachen DFB-Spieler wohl ohnehin nicht mehr unter Vertrag nehmen. Als vereinsloser Spieler müsste der Abnehmer immerhin keine Ablöse an Lyon zahlen. Somit sind die Gehaltsvorstellungen des Ex-Bayern-Stars ausschlaggebend für Boatengs künftige Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Aufhören will er aber noch nicht, wie Sport1 wissen will. (ajr)