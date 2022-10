Löw wird nicht neuer VfB-Trainer – Hoeneß soll neuer Topfavorit sein

Von: Nils Wollenschläger

Der VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Pellegrino Matarazzo und befindet sich nun auf der Suche nach einem Nachfolger. Dabei gibt es einen neuen Topfavoriten:

Erstmeldung vom 11. Oktober: Zsolt Löw wird nicht neuer Trainer des VfB Stuttgart. Wie Sky berichtet, steht der Ungar den Schwaben nicht zur Verfügung. Demnach soll der ehemalige Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß der neue Topfavorit auf den Trainerjob beim VfB sein. Der 40-Jährige war von 2020 bis Sommer 2022 Trainer der TSG Hoffenheim. Der Sohn von Ex-VfB-Manager Dieter Hoeneß spielte als Jugendspieler für die Stuttgarter. Nun könnte es zur Rückkehr als Matarazzo-Nachfolger kommen.

VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Matarazzo

Turbulente Tage beim VfB Stuttgart! Der Fußball-Bundesligist trennt sich am Montag (10. Oktober) von seinem langjährigen Trainer Pellegrino Matarazzo – darüber beichtet HEIDELBERG24. Der US-Amerikaner hatte bei vielen Fans Sympathien genossen, der schwache Saisonstart ist dem 44-Jährigen nun aber zum Verhängnis geworden.

VfB Stuttgart sucht neuen Trainer – Zsolt Löw soll Topkandidat sein

Die Schwaben warten noch immer auf den ersten Sieg und stecken nach neun Spieltagen direkt wieder im Abstiegskampf. Nach der Niederlage am Sonntag gegen Union Berlin haben die Verantwortlichen um Vorstandsboss Alexander Wehrle Konsequenzen gezogen. Nun befindet sich der VfB Stuttgart auf der Suche nach einem neuen Trainer.

Medial wurden bereits einige bekannte Namen ins Spiel gebracht. Laut Sky soll Zsolt Löw einer der Topkandidaten auf die Matarazzo-Nachfolge sein. Erste Gespräche sollen demnach bereits am Montagabend geführt worden sein. Der 43-Jährige war in den vergangenen Jahren als Co-Trainer von Thomas Tuchel tätig – erst bei Paris St. Germain und bis September 2022 auch beim FC Chelsea.

Wird Zsolt Löw neuer Trainer des VfB Stuttgart?

2021 gewannen Löw und Tuchel mit den Engländern die Champions League. Zuvor war der Ungar bei RB Leipzig Assistent von Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick. Bereits als Spieler war Zsolt Löw in der Fußball-Bundesliga aktiv. Er spielte unter anderem für Energie Cottbus, Hansa Rostock, die TSG Hoffenheim und den FSV Mainz 05.

Nach seinem Karriereende 2011 schlug er seine Trainerlaufbahn ein. Wie Sky berichtet, will Löw künftig als Cheftrainer arbeiten. Ob der VfB Stuttgart nun seine erste Station wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. In der Vergangenheit ist der ehemalige Bundesliga-Profi immer wieder bei Bundesliga-Klubs im Gespräch gewesen.

Zsolt Löw (r) soll Top-Kandidat beim VfB Stuttgart sein. © Sven Hoppe/dpa

VfB Stuttgart auf Trainersuche – Joachim Löw wohl kein Thema

Ex-Bundestrainer Joachim Löw soll dem Bericht zufolge übrigens kein Thema beim VfB Stuttgart sein. Der 62-Jährige soll laut Sport-Bild vor einigen Wochen den Berater-Job bei den Stuttgartern abgelehnt haben, da er auch in Zukunft als Trainer tätig sein will.

Wann der Bundesligist den Matarazzo-Nachfolger vorstellt, ist noch unklar. Bereits am Samstag (15. Oktober/15:30 Uhr) empfangen die Schwaben in der Mercedes-Benz Arena den Tabellenletzten VfL Bochum. (nwo)