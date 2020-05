Trainer Wagner im Zentrum der Kritik auf Schalke - das sagt Sportchef Schneider

Schalke 04 ist in der Bundesliga hinter die Europa-Plätze abgerutscht. Trainer David Wagner gerät immer mehr in Kritik. Sportvorstand Jochen Schneider reagiert.

Gelsenkirchen - In der Hinrunde noch über den grünen Klee gelobt und ein ernsthafter Anwärter auf die Qualifikation für den Europapokal, ist der FC Schalke 04 in der Rückrunde mächtig abgeschmiert. Nach der Derby-Niederlage beim BVB stehen die Königsblauen in der Bundesliga-Tabelle nur noch auf Rang acht.

Im Zentrum der Kritik gerät dabei immer mehr Trainer David Wagner, wie wa.de* berichtet. Doch steht der Coach tatsächlich vor dem Aus? Sportvorstand Jochen Schneider erstickte eine Diskussion über Trainer Wagner im Keim - vorerst.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.