Trainer-Diskussion beim Karlsruher SC? Druck auf Eichner steigt

Von: Marco Büsselmann

KSC-Coach Christian Eichner. © Swen Pförtner/dpa

Fußball-Zweitligist Karlsuher SC befindet sich in der Krise. Lesen Sie hier, was Trainer Christian Eichner zur aktuellen Situation sagt:

Der Karlsruher SC hat seine letzten sechs Pflichtspiele allesamt verloren und nur noch einen Zähler Vorsprung auf den vorletzten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Im Fußball ist es üblich, dass in einem solchen Fall die Frage nach dem Trainer gestellt wird. HEIDELBERG24 verrät, was KSC-Coach Christian Eichner über seine aktuelle Situation sagt.

Mit einem Sieg am Samstag (12. November/13 Uhr) im letzten Spiel vor der WM-Pause gegen St. Pauli hat der KSC noch einmal die Gelegenheit, seine Pleiten-Serie zu beenden – ansonsten dürfte der Winter ungemütlich werden. (mab)