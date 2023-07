Sommer-Transfer kurz vor Abschluss? Transfer-Experte verrät Zeitpunkt und Ziel

Von: Jannek Ringen

Seit Wochen gibt es neue Wasserstandsmeldungen rund um den Abgang von Yann Sommer. Der Deal könnte jetzt schnell über die Bühne gebracht werden.

München – Das Kapitel Yann Sommer und der FC Bayern München wird höchstwahrscheinlich nach nur einem halben Jahr schon wieder enden. Die Rückkehr von Manuel Neuer und die Ambitionen des Schweizers stehen sich im Weg, weshalb er einen Abgang vom Rekordmeister forciert. Mit Inter Mailand könnte es in den kommenden Tagen ernst werden.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 (Alter 34 Jahre), Morges, Schweiz bisherige Vereine: u.a. Grasshoppers Zürich, FC Basel, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München Marktwert: 5 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Ein halbes Jahr Sommer beim FC Bayern – die Bilanz

Im Winter kam Sommer für neun Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern und sollte den Ausfall von Neuer kompensieren. Im Viertelfinale der Champions League folgte das Ausscheiden gegen Manchester City, im DFB-Pokal war ebenfalls im Viertelfinale gegen den SC Freiburg Schluss und in der Meisterschaft gab es den Last-Minute-Triumph.

Der 34-Jährige hütete das Tor in einer Saison, in der die Bayern deutlich weniger souverän auftraten, als noch in den Jahren zuvor. Am Ende stand er in 25 Spielen auf dem Platz, blieb achtmal zu Null und musste 31 Gegentore schlucken. Obwohl größere Patzer ausblieben, stand er häufig in der Kritik.

Yann Sommer steht vor einem Abgang beim FC Bayern München. © IMAGO / AFLOSPORT

Inter möchte einen Torwart verpflichten – Sommer-Transfer schon in dieser Woche?

Wochenlang wird Sommer schon mit dem Champions-League-Finalisten Inter Mailand in Verbindung gebracht. Die Italiener mussten ihren Schlussmann Andre Onana nach England zu Manchester United ziehen lassen und suchen seither nach einem Ersatz. Der Schweizer Nationalspieler wäre ein erfahrener und kostengünstiger Ersatz für den Kameruner.

Lange wurde zwischen den Parteien verhandelt, ohne dass es wirklich neue Erkenntnisse gab. Jetzt berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano darüber, dass es demnächst zu einer schnellen Einigung kommen könnte. Es soll ein neues Treffen angesetzt worden sein und man erwartet, dass eine Einigung der beiden Vereine noch diese Woche ausstehen soll. Die Ablösesumme bewegt sich im Rahmen von fünf bis sechs Millionen.

Unklare Neuer-Rückkehr – Bayern sucht Sommer-Ersatz

Bayern-Kapitän und Nummer eins Neuer befindet sich derzeit im Aufbautraining, um im Herbst sein Comeback zu feiern. Sommer möchte den Verein verlassen, weil er sich als Stammspieler sieht und sich nur ungern auf die Bank setzen möchte. Obwohl Neuer die ersten Spiele wahrscheinlich ausfallen wird, möchte Sommer den Verein verlassen.

Für den Fall eines Abgangs des 34-Jährigen sondieren die Verantwortlichen derzeit den Transfermarkt. Verschiedene Optionen stehen dem Rekordmeister zur Verfügung. Zuletzt wurde David Raya, Torhüter des englischen Erstligisten FC Brentford, von Sky in die engere Auswahl gebracht. Allerdings käme hier höchstwahrscheinlich nur eine Leihe infrage, denn der Club fordert bis zu 47 Millionen Euro für den Spanier.