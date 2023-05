Drei Dinge zu Bayern gegen Leipzig: Tuchels Ratlosigkeit erinnert an Mainz

Von: Tim Althoff

Der FC Bayern patzt erneut im Titelkampf. Gegen Leipzig fehlt die Coolness, Tuchel fehlen die Antworten: Drei Dinge, die auffielen.

München ‒ Im Topspiel gegen RB Leipzig konnte der FC Bayern München keinen Druck auf Borussia Dortmund ausüben und hat sich im Titelkampf eine 1:3-Pleite abgeholt. Damit kann der BVB mit einem Sieg beim FC Augsburg die Tabellenspitze erobern und würde auf der Pole-Position in den 34. Spieltag gehen. Eine Chance, die Edin Terzic und Co. nutzen sollten. Denn die Bayern zeigten am Samstagabend erneut, dass sie lange nicht mehr so schlagbar waren. Was auffiel:

FC Bayern – RB Leipzig 1:3 (1:0) Tore: 1:0 Gnabry (25.), 1:1 Laimer (64.), 1:2 Nkunku (76./FE), 1:3 Szoboszlai (86./HE) Zuschauer: 75.000

1. Wo ist die Kaltschnäuzigkeit geblieben?

Der deutsche Rekordmeister wird so genannt, weil er in den entscheidenden Momenten zuverlässig abgeliefert hat. Gegen RB Leipzig hatte das Team von Thomas Tuchel einen kleinen Matchball. Mit einem Sieg gegen Leipzig hätte der BVB gegen Augsburg zwingend gewinnen müssen, um den Titelkampf am Leben zu halten. Jetzt müssen die Schwarz-Gelben hingegen nur noch den Elfmeter verwandeln - so wie es Nkunku und Szoboszlai in der Allianz Arena getan haben.

Die Bayern scheinen unter Druck nicht mehr performen zu können, das „Eiskalte“ ist verloren gegangen. Kingsley Coman hatte das 2:0 auf dem Kopf und hätte die souveräne erste Hälfte vergolden können, zielte aber zu weit neben den Pfosten. In den Zweikämpfen vor dem 1:1 fehlte Körperspannung, Benjamin Pavard ließ sich von Nkunku auswackeln und Noussair Mazraoui war mit der falschen Hand am falschen Ort. Versäumnisse und Missgeschicke, die in kritischen Momenten anderer Spielzeiten nicht passiert sind.

2. Parallelen zum Spiel in Mainz und Tuchels Ratlosigkeit

Das Spiel gegen Leipzig erinnert auf mehreren Ebenen an das Spiel in Mainz. Die Bayern scheinen alles im Griff zu haben, gehen nach rund 30 Minuten in Führung und müssen ihren Stiefel eigentlich nur herunterspielen. Stattdessen bricht der Deutsche Meister in der zweiten Hälfte ein und lässt sich überrennen. 1:1, 1:2, 1:3 und außerdem: Ein ratloser, konsternierter Thomas Tuchel. Nach dem Spiel in Mainz sagte er folgendes: „Ich weiß es nicht. Muss man mal abwarten, was das bedeutet, aber wir tun uns wahnsinnig schwer, Spiele zu gewinnen.“

Nach dem Spiel gegen Leipzig? „Ich sehe die Mannschaft trainieren, ich sehe den Spirit, die Qualität im Training, den Aufbau zum Spiel, aber dann habe ich im Moment keine Erklärung, wie so etwas passieren kann.“ Der Coach scheint keine Lösung dafür zu haben, warum seine Mannschaft in der zweiten Hälfte eine andere Körpersprache an den Tag legt. Wo die Dominanz geblieben ist, die dem FCB in den vergangenen Jahren nur selten von der Seite gewichen ist? Es fehlen Antworten, die, je nach Spielverlauf in Augsburg, vielleicht gar nicht mehr gefunden werden müssen.

Das ratlose Gesicht des FC Bayern: Joshua Kimmich. © Imago/RHR-Foto

3. Die beste Bank der Bundesliga kann keinen Unterschied machen

Das Spiel kippte mit dem 1:1 in der 65. Minute. Unsicherheit machte sich breit und in der Allianz Arena entwickelte sich das Gefühl, dass der Abend doch noch schiefgehen kann. Tuchel reagierte und wollte mit Leroy Sané und Ryan Gravenberch, den einige Fans für Goretzka in der Startelf sehen wollten, neue Impulse setzen. Nach dem 1:2 wurde außerdem Mathys Tel eingewechselt und nach dem 1:3, als die Messe so gut wie gelesen war, durfte Millionen-Transfer Sadio Mané auf den Platz.

Leroy Sané, Sadio Mané und Top-Talent Mathys Tel. Offensive Feuerkraft von der Bank, wie sein kein anderer Bundesligist auch nur ansatzweise besitzt. Einen Unterschied machten sie jedoch nicht, der Leipziger Rhythmus, der zu mehr und mehr Selbstvertrauen führte, konnte nicht durchbrochen werden. Die Joker fügten sich in die bayerische Unsicherheit ein, einzig der junge Tel kam zu offensiven Aktionen. Wurde zu spät gewechselt? Verstärkten die Wechsel die Verunsicherung in der Mannschaft? Einen Unterschied machte die beste Bank der Bundesliga in den entscheidensten Momenten der Saison jedenfalls nicht.