WM-Aus für Werner! Leipzig-Stürmer fehlt DFB-Team in Katar – Flick beklagt „herben Verlust“

Von: Florian Schimak

Timo Werner wird nicht an der WM 2022 teilnehmen. Der Angreifer verletzte sich am Mittwochabend am Knöchel und fällt bis Jahresende aus.

München – Schock für Hansi Flick und das DFB-Team: Timo Werner verpasst die WM 2022! Der Nationalspieler verletzte sich am Mittwochabend in der Champions-League-Partie von RB Leipzig bei Schachtjor Donzek (4:0) am Knöchel. Wie RB am Donnerstagmittag mitteilte, zog sich Werner einen Riss des Syndesmosebandes zu.

„Diese Nachricht ist ganz bitter. Für Timo persönlich tut es mir sehr leid, weil er die WM verpasst, die er unbedingt spielen wollte“, sagte Hansi Flick am Donnerstag – da war der wenige Zeilen lange RB-Post bei Twitter erst ein paar Minuten alt. „Vor allem für das Team ist Timos Ausfall ein herber Verlust“, betonte der Bundestrainer: „Wir müssen auf einen ausgezeichneten Stürmer mit einer starken Torquote auch im Nationaltrikot (...) verzichten.“ Werner hat in 55 Länderspielen 24 Tore erzielt.

Timo Werner: WM-Aus für DFB-Star! Flick beklagt „herben Verlust“

Flick muss zweieinhalb Wochen vor WM-Beginn grundlegend umdenken. Werner galt im deutschen Sturm als gesetzt und ist der einzige Angreifer von nachgewiesen internationalem Format. Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg erscheint nicht als annähernd gleichwertige Alternative, Flick wird sich wohl anderswo in der Bundesliga bedienen: Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und Niclas Füllkrug von Werder Bremen haben sich stark aufgedrängt. Alle drei eint die fehlende Turniererfahrung auf A-Niveau, Füllkrug (29) hat noch nie im Europapokal gespielt.

Schock für Hansi Flick: Timo Werner wird die WM 2022 verpassen. © IMAGO/TOMASZ DZIERWA

Für Flick tut sich eine ganz neue Baustelle auf, aber es ist bei weitem nicht die einzige. Ohnehin bangt der Bundestrainer um Stars wie Manuel Neuer oder Thomas Müller, weitere potenziell wichtige Spieler sind angeschlagen. Von Schmerzen, Verletzungen und diversen Blessuren hat Flick in den vergangenen Wochen genug gehört.

WM 2022: Wenn stellt Bundestrainer Flick nun in den Sturm?

Gut möglich, dass nun Kai Havertz oder Müller als Mittelstürmer bei der Wüsten-WM agieren. Der Chelsea-Star spielte diese Position auch häufig im Verein, Routinier Müller hingegen fühlt sich eine Reihe dahinter deutlich wohler.

Neben Werner droht mit Marco Reus ein weiterer eigentlich gesetzter Star das Turnier zu verpassen. Der Dortmunder hat noch immer mit Folgen seiner Knöchelverletzung zu kämpfen und fehlte dem BVB am Mittwoch auch in der Champions League.

Bis zum 10. November muss Flick seinen WM-Kader zusammen haben. Nach dem bitteren Ausfall von Werner muss der Bundestrainer nun noch einmal ungewollt umdenken. (smk/sid)