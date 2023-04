Real Madrid souverän gegen Chelsea: Kroos-Klub steht im Halbfinale

In der Champions League gewinnt Real Madrid das auch das Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea, dank eines Rodrygo-Doppelpacks, letztendlich souverän mit 2:0.

Champions League : FC Chelsea - Real Madrid 0:2

: FC Chelsea - Real Madrid 0:2 Wie im Hinspiel unterliegt der FC Chelsea Real Madrid mit 0:2 und scheidet somit aus der CL aus

mit 0:2 und scheidet somit aus der CL aus Ausgerechnet einer stärkeren FC-Phase sorgte Doppelpacker Rodrygo für die Gäste-Führung.

Das Spiel ist aus. Souveräne und abgezockte Gäste aus Madrid ziehen nach einem Rodrygo-Doppelpack und einem erneuten 2:0-Erfolg ins Halbfinale der Champions League ein. Chelsea hingegen ist draußen. Die Hausherren erwischten eine gute Anfangsphase, vermochten in dieser ihre Möglichkeiten aber nicht zu nutzen. Abgezockter und letztendlich souveräner präsentierten sich die Gäste, insbesondere in Halbzeit zwei. In einer Drangphase der Engländer netzte Madrids Rodrygo eiskalt zur Führung. Bei Chelsea schwanden in der Folge Kräfte und Glaube an die Wende - und so machte abermals Rodrygo in der 80. Minute den Sack zu.

FC Chelsea - Real Madrid 0:2 (0:0)

Aufstellung Chelsea: Kepa - Fofana, Thiago Silva, Chalobah - James, Kanté, Fernandez (68. Sterling), Kovacic, Cucurella (68. Mudryk) - Gallagher (68. Félix), Havertz (77. Mount). Aufstellung Real: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba (46. Rüdiger), Camavinga - Valverde, Kroos (76. Ceballos), Modric - Rodrygo, Benzema (71. Tchouaméni), Vinicius Junior Tor: 0:1 und 0:2 Rodrygo (58., 80.) Zuschauer: 39.500

90. Minute+3: Abpfiff. Das Spiel wurde in diesem Moment abgepfiffen.

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Die Messe an der Stamford Bridge ist natürlich gelesen.

86. Minute: Vinicius Junior verpasst das 3:0 und scheitert an Kepa. Im Gegenzug verpasst Mudryk den Trost-Treffer für Chelsea.

Die Messe ist gelesen: Zweiter Rodrygo-Treffer

80. Minute: 0:2! Madrid macht den Sack zu. Einen von Rüdiger initiierten Angriff schließt erneut Rodrygo erfolgreich ab. Die ersten FC-Fans verlassen das Stadion.

77. Minute: Madrid wirkt souveräner, während bei der Heimmannschaft allmählich Glauben und Energie zu sinken scheinen.

Feierabend für Kroos und Havertz

76. Minute: Wechsel bei Real und beim FC Chelsea: Die beiden deutschen Stars machen Feierabend! Für Madrids Toni Kroos kommt Dani Ceballos, für Chelseas Kai Havertz meldet sich Mason Mount auf dem Platz.

In der 76. Minute ist für die beiden deutschen Akteure auf dem Platz, Toni Kroos (Real Madrid) und Kai Havertz (FC Chelsea), Schicht. © IMAGO / Sebastian Frej

71. Minute: Wechsel bei Real: Auch die Gäste wechseln. Karim Benzema geht, für ihn kommt Aurélien Tchouaméni.

69. Minute: War das ein Foul an Havertz im Real-Sechzehner? Dem Unparteiischen Orsato reicht der Fall des Chelsea-Stars nach Kontakt mit Modric offenbar nicht aus.

Lampard wechselt gleich dreimal

68. Minute: Dreifach-Wechsel bei Chelsea! FC-Coach Lampard reagiert und wechselt mit Cucurella, Gallagher und Fernéndez gleich drei Spieler aus. Rein kommen Sterling, Félix und Mudryk.

65. Minute: Benzema kommt im FC-Sechzehner zum Zug, verpasst aber das 2:0. Bei Chelsea scheint die Motivation nach dem Rückstand etwas gesunken zu sein, auch wenn sich die Engländer in der Offensive durchaus bemühen.

In starker Chelsea-Phase: Reals Rodrygo schlägt zu

58. Minute: 1:0 für Real! Da ist der Treffer! Chelsea macht das Spiel, aber Madrid zeigt sich eiskalt und macht aus wenigen Aktionen ganz viel. Rodrygo behält im FC-Sechzehner die Übersicht und netzt eiskalt zur Führung für die „Königlichen“. Nun wird es für die Londoner natürlich richtig schwer.

57. Minute: Chelsea drückt! Diesmal probiert es Havertz aus der Distanz, scheitert aber an Courtois.

53. Minute: Zweite ganz dicke Kanté-Chance, diesmal aus vielleicht drei Metern. Die Hausherren verpassen aber auch diesmal die Führung.

47. Minute: Eine erste Freistoßhereingabe von Kroos aus 22 Metern bringt eine Ecke, die jedoch verpufft, ein.

46. Minute: Der Ball in London rollt schon wieder! Einen Wechsel gibt es bei Real, hier kommt Rüdiger für Alaba ins Spiel.

PAUSE an der Stamford Bridge! Treffer gab es in Durchgang eins keine zu bestaunen. Chelsea hatte zu Beginn mehr vom Spiel, Kanté verpasste die Führung nur knapp. Ab der Mitte des Abschnitts fanden die Gäste, für die Vinicius Junior kurz vor der dem Pausentee aus aussichtsreicher Position vergab, aber immer besser ins Spiel. Insgesamt geht der Zwischenstand in Ordnung.

45. Minute: Da ist der Pausenpfiff. Ohne Treffer geht es für beide Farben in die Kabinen.

42. Minute: Vinicius Junior verpasst knapp das 1:0 für Real - am zweiten Pfosten frei stehend trifft er das Leder nicht optimal.

40. Minute: Beide Teams bemühen sich, aktuell herrschen leichte optische Vorteile für die Gäste.

Madrid nun besser drin im Geschehen

34. Minute: Madrid zuletzt mit guten Offensivakzenten, die aber nichts Zählbares einbringen.

29. Minute: Die Spanier haben allmählich ihren Rhythmus gefunden und weisen auch mehr Spielanteile auf.

21. Minute: Gute Chance für Real! Rodrygo trifft aber nur den Außenpfosten.

15. Minute: Chelsea drückt, die letzte Konsequenz fehlt noch, aber das Spiel verlagert sich zunehmend in die Real-Spielhälfte.

Kanté verpasst Chelsea-Führung

10. Minute: Großchance Chelsea! Erste dicke Chance für Chelseas Kanté alleinstehend und aus rund zehn Metern - beim Abziehen verrutscht er jedoch leicht und setzt den Ball neben das Gäste-Tor. Das hätte das 1:0 sein können!

6. Minute: Durchwachsener Start beider Teams. Immer wieder kommt es zu Ballverlusten.

1. Minute: Der Ball läuft, der AC zunächst im Ballbesitz.

Update, 20.59 Uhr: Die Champions-League-Hymne ist durch, die Spieler stehen bereit. Nun geht es los vor toller Kulisse an der Stamford Bridge in London.

Update, 20.10 Uhr: Mittlerweile sind die Aufstellungen bekannt. Wie angekündigt, steht der zuletzt etwas angeschlagene deutsche Nationalspieler Toni Kroos wieder im Real-Kader. Bei Chelsea starten diesmal Havertz und Gallagher als Offensivkräfte, zuletzt hatten Joao Felix und Sterling den Vorzug. Zudem muss FC-Coach Lampard diesmal auf den gesperrtel Chilwell verzichten, ebenso auf den verletzten Koulibaly. Für die beiden kommen Cucurella und Chalobah zum Einsatz.

Erstmeldung vom 18. April: München/London – Schafft es der FC Chelsea vor heimischer Kulisse an der Stamford Bridge noch einmal das Ruder herumzureißen? Nach der 0:2-Hinspielniederlage gegen Champions League-Titelverteidiger Real Madrid müssen die Londoner im Rückspiel am Mittwochabend alles in die Waagschale werfen, um sich doch noch für das Halbfinale zu qualifizieren.

Einfach ist die Aufgabe für das Team um Interimstrainer Frank Lampard nicht, die Ausgangslage gestaltet sich für die Spanier um Coach Carlo Ancelotti klar besser. Allerdings: Auch im letzten Jahr lagen die Königlichen nach dem Viertelfinal-Hinspiel mit zwei „Buden“ vorne (3:1), vermochten sich im Rückspiel aber erst in der Verlängerung gegen die Blues durchzusetzen.

Ancelotti will „Geschichte weiterschreiben“

Motiviert dürften freilich beide Farben sein. Einer, der das gewohnt deutlich ausdrückt, ist Real-Trainer Ancelotti, dessen Klub den Wettbewerb in der Geschichte bereits 14 Mal gewinnen konnte: „Die Geschichte zeigt, dass dieser Verein der König des Wettbewerbs ist. Wir sind ein kleiner Teil dieser Geschichte. Eine Geschichte, die wir gerne weiterschreiben würden.“

Der zuletzt angeschlagene Toni Kroos, so Ancelotti, wird seinem Team Real Madrid am Dienstagabend wohl wieder zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für den Brasilianer Vinicius Junior.

Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker.