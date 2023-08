Nächster Engländer für Tuchel? Auf einmal wird ein City-Star wieder heiß

Von: Jannek Ringen

Kurz vor Ende des Transferfensters tut sich für den FC Bayern eine Chance auf, welche das Sechser-Problem des Rekordmeisters lösen könnte.

München – Ende August sind beim FC Bayern noch nicht alle Baustellen auf dem Transfermarkt geschlossen. Zwar konnte man mit Harry Kane seinen absoluten Wunschstürmer verpflichten, allerdings ist die Position der „Holding Six“ immer noch unbesetzt. Aus England gibt es eine Entwicklung, die für den deutschen Rekordmeister durchaus interessant werden und eine Lösung für das Problem darstellen könnte.

Kalvin Phillips Geboren: 2. Dezember 1995 (Alter 27 Jahre), Leeds, Großbritannien bisherige Vereine: Leeds United, Manchester City Marktwert: 32 Millionen Euro (transfermarkt.de)

FC Bayern sucht „Holding Six“ – doch es bleibt nur noch wenig Zeit

Ein spezielles Thema an der Säbener Straße ist die Position neben Joshua Kimmich. Ihm wollte Trainer Thomas Tuchel einen Partner an die Seite stellen, der sich auf die Defensive fokussiert und Kimmich mehr Freiraum für gibt. Diverse Kandidaten wurden in diesem Sommer bereits für die Position gehandelt, doch wirklich konkret wurde es noch nicht.

Problematisch gestaltet sich die Tatsache, dass der aktuelle Transfermarkt wenig Spieler hergibt, die das Niveau der Bayern haben. Nun könnte sich aber eine Personalie auftun, die Schwung in die Sache bringen könnte.

Ist der englische Nationalspieler Kalvin Phillips ein Kandidat beim FC Bayern? © IMAGO / PRiME Media Images

Kalvin Phillips ohne Chance bei Manchester City – aber ein Kandidat beim FC Bayern?

Ehe Kalvin Phillips im vergangenen Sommer für knapp 50 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, verbrachte er seine komplette Karriere bei seinem Jugendclub Leeds United und schaffte es von dort, sich einen Platz in der englischen Nationalmannschaft zu ergattern. Bei der Europameisterschaft 2021 nahm er eine zentrale Rolle beim Erreichen des Finales ein. Doch seit seinem Wechsel zu ManCity läuft es für ihn nicht wirklich rund.

In der vergangenen Saison in der Premier League machte er lediglich zwölf Spiele für die Citizens, wobei er nur zweimal in der Startaufstellung stand. Phillips lief sowohl den eigenen Ansprüchen, als auch denen seines Trainers Pep Guardiola hinterher und zeigte sich nicht in der besten körperlichen Verfassung. Allerdings glaubt man beim Triple-Sieger offenbar weiterhin an ihn und möchte seine Karriere mit einer Leihe neu in Gang bringen. Dies berichtet zumindest der Transfer-Insider Alan Nixon.

Passt Phillips ins Profil des FC Bayern?

Und hier kommt der FC Bayern wieder ins Spiel. Bereits zu Beginn der Transferphase kursierten Gerüchte, dass die Bayern Phillips auf ihrer Liste hatten. Dieses Interesse verlief jedoch im Sand, da der Spieler zum einen zu teuer war und sich der Rekordmeister zum anderen auf andere Spieler fokussierte. Dadurch, dass auch eine Leihe des 27-Jährigen möglich scheint, könnte er jedoch wieder ein Thema in München werden. Allerdings soll auch der FC Liverpool seine Fühler nach Phillips ausgestreckt haben.

Philipps passt allerdings genau in das Profil der „Holding Six“, welches Tuchel vor einigen Wochen als Transferziel ausgerufen hatte. Der 27-Jährige sichert seine Mitspieler ab und denk in erster Linie defensiv. Zudem verfügt er über ein gutes Passspiel und ist gut im Zweikampf. Genau diese Art von Spieler bräuchte es laut Tuchel beim FC Bayern, damit Kimmich sich auf die offensiveren Aufgaben konzentrieren könnte. (jari)