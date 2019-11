Favorit auf den Trainerposten? Diese Nachricht macht den FC Bayern ziemlich traurig

Nach dem Trainer-Aus von Niko Kovac steht bei Bayern München angeblich Thomas Tuchel ganz oben auf der Wunschliste. Verantwortliche haben beim deutschen PSG-Coach angeblich nachgefragt.

Thomas Tuchel leitet seit Sommer 2018 die sportlichen Geschicke bei PSG.

Nach bislang drei Saisonniederlagen 2019/2020 ist Tuchel in Paris nicht unumstritten.

Der FC Bayern besitzt offenbar Interesse an einer Rückholaktion - Tuchel nimmt Stellung.

Update von 17.58 Uhr: Nachdem heute bereits durchsickerte, dass der FC Bayern bei Thomas Tuchel offenbar persönlich nach dessen Bereitschaft für einen Wechsel gefragt hat, äußerte sich der Umworbene nun nochmal öffentlich zu der Trainerfrage in München. Bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Champions-League-Partie von Paris St. Germain gegen den FC Brügge (Mittwoch) wurde der deutsche Erfolgscoach mit den Gerüchten aus Deutschland konfrontiert und betonte daraufhin, dass er „nicht eine Minute an einen anderen Klub denken“ könne.

Des Weiteren sagte der 46-jährige PSG-Coach: „Ich bin nicht interessiert. Ich habe einen Vertrag bei Paris St. Germain.“ Am Tag zuvor (4. November), hatte Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß formuliert, "dass wir bis zum nächsten Auswärtsspiel in Düsseldorf in drei Wochen wissen, wie es in der Trainerfrage weitergeht." Bis dahin wird der bisherige Co-Trainer Hansi Flick interimsmäßig beim deutschen Rekordmeister die Geschicke leiten.

Favorit auf den Trainerposten? FC Bayern buhlt um deutschen Top-Trainer

Update vom 5. November 2019, 13.20 Uhr: Von einem europäischen Spitzenklub zum anderen? Wie Sport.Sky.de berichtet, hat der FC Bayern einen neuen Topfavoriten bei der Suche nach einem Nachfolger für Niko Kovac. Demzufolge haben sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters telefonisch bei Thomas Tuchel erkundigt, wie es mit dessen Ambitionen bestellt sei, in die deutsche Bundesliga zurückzukehren.

Dabei haben die Münchner sich sowohl nach der Möglichkeit erkundigt, umgehend beim FCB anzuheuern. Alternativ wurde scheinbar auch abgeklopft, wie es mit einem Wechsel nach dem Ende der aktuellen Saison aussehe. Auch über die Antwort von Tuchel berichtet das Portal. Demnach habe der ehemalige Mainz- und Dortmund-Coach betont, ein Transfer zum aktuellen Zeitpunkt komme nicht in Frage - und alles weitere hänge vom Verlauf der Spielzeit ab. Derzeit betreut Thomas Tuchel schließlich die sportlichen Geschicke beim französischen Serienmeister Paris St. Germain.

Thomas Tuchel: FC Bayern noch interessiert? PSG zurück an der Tabellenspitze

Update vom 29. September 2019, 9.49 Uhr: Durch den dritten Siegtreffer von Superstar Neymar in dieser Saison hat der französische Fußball-Meister Paris St. Germain in der Ligue 1 wieder die Tabellenführung übernommen. Das verletzungsgeplagte Team von Trainer Thomas Tuchel gewann bei Girondins Bordeaux 1:0 (0:0). In Weltmeister Kylian Mbappe, Angreifer Mauro Icardi und Abräumer Marco Verratti kehrten nach überstandenen Verletzungen immerhin drei Spieler in der Kader zurück.

Zuvor wurde Thomas Tuchel laut eines Medienberichts mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht und durch die Niederlage in der Vorwoche wurde Kritik laut. Die ist nun mit der Tabellenführung wohl wieder gestillter.

Thomas Tuchel zum FC Bayern? Paris-Trainer ärgert sich über historische Pleite

Update vom 26. September 2019, 10.04 Uhr: Thomas Tuchel zum FC Bayern München? Dieses Thema wurde in der Vergangenheit bereits diskutiert. Nach wie vor sollen die Roten den ehemaligen Trainer auf dem Radar haben - das berichteten zuletzt mehrere französische Medien. Nach Informationen von Sky ist an diesen Gerüchten aber nichts dran (siehe weiter unten).

+ Jürgen Klopp und Thomas Tuchel kennen sich. Tuchel soll beim FC Bayern München hoch im Kurs stehen. © dpa / Federico Gambarini

Tuchel konzentriert sich währenddessen auf das Sportliche. Doch nach dem Gala-Auftritt in der Champions League gegen Real Madrid (3:0) und dem 1:0-Erfolg über Lyon folgte die Ernüchterung in der Ligue 1: Zuhause gab es eine 0:2-Pleite gegen Stade Reims. Nach der ersten Heimniederlage seit 22 Spielen sagte der ehemalige Dortmunder Coach: „Vielleicht ist es manchmal notwendig zu verlieren, um zu verstehen, dass es nie einfach ist, zu gewinnen.“

PSG verliert gegen Reims: Trainer Thomas Tuchel erklärt Niederlage

Während des Abschlusstrainings vor dem abendlichen 0:2 gegen Stade Reims habe die Mannschaft „nicht die gleiche Konzentration wie gewöhnlich“ gezeigt, sagte Tuchel am Mittwochabend und betonte: „Aber das ist normal.“ Tuchel hatte auf einigen Positionen umgestellt, letztlich habe PSG aber „zu kompliziert gespielt“.

Thomas Tuchel als Kovac-Ersatz beim FC Bayern? Erneute Wende im Trainer-Poker

Update vom 24. September 2019, 12.27 Uhr: Es waren irre Gerüchte, die da vor wenigen Tagen von Paris nach München waberten: Der FC Bayern soll Thomas Tuchel beobachten, der ehemalige Dortmunder sei künftig offenbar als Alternative für Trainer Niko Kovac denkbar.

Aber ist das wirklich so? Nach Informationen von Sky offenbar nicht: „Es gibt definitiv keinen Kontakt aktuell zwischen Bayern und Thomas Tuchel. Er ist komplett fokussiert auf seinen Weg bei Paris Saint-Germain. Er ist Feuer und Flamme für dieses Projekt, möchte sich daran messen lassen und er hat den Kopf wirklich nur da“, erklärte Transfer-Experte Max Bielefeld.

Trainer-Hammer beim FC Bayern? Thomas Tuchel offenbar als Kovac-Ersatz im Gespräch

Erstmeldung vom 20. September 2019, 12.48 Uhr: München - Das Oktoberfest steht wieder an: In München ist ab Samstagmittag also wieder Ausnahmezustand. Es ist eine besondere Jahreszeit für alle in der bayerischen Landeshauptstadt - egal, ob man die Wiesn mag oder nicht.

Natürlich freut man sich auch beim FC Bayern München auf das 186. Oktoberfest. Trainer Niko Kovac hatte auf der Pressekonferenz (Ticker auf tz.de* zum Nachlesen) vor dem Bundesliga-Spiel gegen Köln schon betont, dass er das größte Volksfest der Welt schätzt - aber als Trainer des FCB könne er es nicht so richtig genießen.

FC Bayern München: Muss Trainer Niko Kovac schon wieder um seinen Job fürchten?

Schließlich hat man als Coach des Rekordmeisters andere Aufgaben im September. Die Champions League hat begonnen, die Bundesliga nimmt Fahrt auf. Die Saison beginnt jetzt so richtig. Und auch aus anderer Hinsicht hat es der Bayern-Trainer zur Oktoberfest-Zeit nicht einfach - nämlich, wenn man sich die Vergangenheit ansieht.

Carlo Ancelotti wurde beispielsweise während der Wiesn entlassen. So weit ist es bei Kovac und beim FC Bayern natürlich noch lange nicht. Aber: Jetzt geistert ein altes Gerücht wieder durch die Medienlandschaft: Wird Thomas Tuchel wieder beim Double-Gewinner gehandelt?

FC Bayern München: Offenbar wird Thomas Tuchel beobachtet

Nach Informationen des französischen Portals Le 10 Sport ist Tuchel beim FC Barcelona und bei Manchester United auf dem Radar. Wäre er vielleicht sogar einer für Real Madrid? Bei den Königlichen wird derzeit Xabi Alonso als Ersatzlösung für Zinedine Zidane diskutiert.

Und die gut informierte L‘Équipe bringt noch einen Verein ins Spiel, der offenbar genau hinschaut, was Tuchel derzeit mit Paris Saint-Germain fabriziert - der FC Bayern München. Anscheinend verfolgen die Roten den Weg des ehemaligen Dortmunders genau und sollen dem Coach genau diese Botschaft schon vermittelt haben. In der L‘Équipe (Artikel hinter Bezahlschranke) heißt es weiter, dass Kovac bei einem frühen CL-Aus ein Schicksal blüht, das Tuchel auch in der Stadt der Liebe erwarten würde - die Entlassung.

Thomas Tuchel: Ultimatum von PSG? Auch der FC Bayern München soll ihn beobachten

Französische Medien berichten, dass Tuchel mindestens das Halbfinale der Champions League erreichen müsste, um weiterhin PSG-Trainer zu bleiben. Sportdirektor Leonardo würde statt ihm angeblich liebend gerne Massimiliano Allegri an der Pariser Seitenlinie sehen. Tuchel selbst soll aber bekräftigt haben, dass er in Paris noch eine Menge Arbeit vor sich habe und bei PSG noch nicht fertig sei.

In der bisherigen Saison hat sich Kovac wenig bis gar nichts zu Schulden kommen lassen. Bis auf das Hertha-Unentschieden ist eigentlich alles in der Reihe. Eine Trainer-Diskussion wäre aktuell wohl alles andere als fair, dennoch - zieht man beim FCB schon die Strippen für die Zukunft? Präsident Uli Hoeneß, der zuletzt seinen Standpunkt in der Torwart-Debatte deutlich machte und dafür in den sozialen Netzwerken teils scharf kritisiert wurde, tritt ab und wird von Herbert Hainer ersetzt. Oliver Kahn übernimmt ab Januar einen Vorstands-Posten und soll Anfang 2022 Karl-Heinz Rummenigge als Boss beerben. Auf den wichtigen FCB-Stühlen wird also gewechselt.

