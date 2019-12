Thiago-Hammer beim FC Bayern? Gerüchte um Abschied - europäischer Riese offenbar interessiert

Thiago war beim FC Bayern München einst gesetzt, bei Hansi Flick hat der Mittelfeldspieler aber einen schweren Stand. Jetzt gibt es Gerüchte um einen Abschied.

Der FC Bayern München hat mit Thiago einen technisch versierten Mittelfeldspieler in seinen Reihen.

München - Der FC Bayern München hat sich nach seiner Bundesliga-Krise eindrucksvoll zurückgemeldet. Am Samstag gab es gegen den SV Werder Bremen einen deutlichen 6:1-Erfolg - obwohl man in der ersten Hälfte noch in Rückstand geraten war.

Bei der Gala (zum Nachlesen im Ticker) überzeugte vor allem Philippe Coutinho. Nach seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag hatte er einen besonderen Torjubel für seine Kritiker auf Lager. Einer, der Coutinho alleine schon wegen der Sprache in München viel unterstützt, ist Teamkollege Thiago. Möglicherweise zieht es ihn jetzt aber weg vom FC Bayern!

Thiago: Abschied vom FC Bayern München? Es gibt offenbar einen prominenten Interessenten

Denn wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, beobachtet man beim FC Barcelona exakt, was beim FCB aktuell vor sich geht. Natürlich auch wegen Leihspieler Coutinho - aber vor allem wegen Thiago. Der Strippenzieher im Mittelfeld wird immer wieder mit einer Rückkehr nach Katalonien in Verbindung gebracht.

Schließlich spielte Thiago, dessen Vater Mazinho 1994 mit Brasilien Weltmeister wurde, von 2006 bis 2013 für die Blaugrana. Er folgte schließlich dem Ruf von Pep Guardiola, der zuletzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verneinte, und heuerte beim FCB an. Dort sammelte er viele Titel, die tz.de* in einer Übersicht zusammengestellt hat. Seit Niko Kovac aber von Hansi Flick ersetzt wurde, spielt der 28-Jährige immer seltener die erste Geige - und ist deshalb unzufrieden.

Thiago: FC-Bayern-Star vor Rückkehr zum FC Barcelona?

Für Barca gebe es laut Mundo Deportivo aber ein Problem: Die Ablösesumme des in Italien geborenen Brasilianers, der für die spanische Nationalmannschaft aufläuft. Laut transfermarkt.de liegt Thiagos Marktwert bei 70 Millionen Euro, sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2021. Ob die Münchner so einen wertvollen Spieler einfach aus ihrem Kader* streichen?

Auf der anderen Seite könnte man die Thiago-Millionen gleich wieder reinvestieren - zum Beispiel für Sturmtalente aus Brasilien oder Frankreich. Oder eben für Leroy Sané*. FCB-Trainer Hansi Flick* stellte Thiago gegen Bremen auf. Wie David Alaba nach der Partie betonte, wünsche sich die Mannschaft, dass man den Trainer gerne bis Saisonende behalten würde - Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagierte darauf aber eiskalt, wie tz.de* berichtet.

akl