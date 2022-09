Terzic gibt den Fans eins Versprechen: So will der BVB Schalke schlagen

Von: Nicolas Luik

BVB-Trainer Edin Terzic gibt sich vor dem Derby gegen Schalke 04 besonders motiviert. © Freidrich Stark/Imago, Poolfoto/Imago, BVB, Collage: Nicolas Luik/RUHR24

BVB-Trainer Edin Terzic ist vor dem Derby gegen Schalke 04 besonders heiß. Gegenüber RUHR24 gab er ein Versprechen ab. Hier erfahren Sie mehr:

Dortmund – Am Samstag (17. September, 15.30 Uhr) steht sein erstes Revierderby als Cheftrainer in Dortmund an. BVB-Trainer Edin Terzic gab RUHR24 vor dem Spiel gegen Schalke 04 ein Versprechen.

Auf Nachfrage äußerte er sich über die Bedeutung des Spieles. Und warum es für ihn das Schlimmste wäre, dem gegnerischen Trainer zum Sieg gratulieren zu müssen.