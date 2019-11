Topspiel in der 3. Liga: Aufsteiger SV Waldhof will Ingolstadt ärgern

Für den FC Ingolstadt geht es am Samstag zu Überraschungsaufsteiger SV Waldhof Mannheim. Hier finden Sie alle Infos zum Topspiel in der 3. Liga.

Mannheim – Spitzenspiel in der 3. Liga! Aufsteiger SV Waldhof Mannheim empfängt am Samstag (23. November/14 Uhr) den FC Ingolstadt. Die Mannheimer zählen zu den Überraschungsteams der bisherigen Saison und liegen nach 15 Spieltagen auf Platz sechs. Zweitliga-Absteiger Ingolstadt hat nach einem schwachen Start zuletzt wieder in die Spur gefunden und ist einer der Aufstiegsfavoriten.

„Sie haben eine Mannschaft, die aus wenig viel macht und nicht unbedingt den Ballbesitz braucht“, sagt Waldhof-Trainer Bernhard Trares, der als Profi einige Jahre für 1860 München gespielt hat. Die Formkurve spricht für den zweitplatzierten FCI. Die Schanzer haben die vergangenen drei Partien gewonnen und sind seit dem neunten Spieltag ohne Niederlage.

SV Waldhof Mannheim empfängt FC Ingolstadt - alle Infos

Waldhof Mannheim hat nach fünf sieglosen Spielen in Folge am vergangenen Spieltag bei der SG Sonnenhof Großaspach mal wieder drei Punkte eingefahren. Ob dem Aufsteiger gegen Ingolstadt eine Überraschung gelingt, können Sie am Samstag im Live-Ticker von MANNHEIM24* nachlesen. Die Partie wird zudem auch im Free-TV übertragen.

