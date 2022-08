SV Waldhof empfängt Zweitliga-Absteiger Aue – alle Infos zum Drittliga-Topspiel

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Der SV Waldhof empfängt am Mittwoch Erzgebirge Aue. © Uwe Anspach/dpa

Am Mittwochabend (10. August) empfängt der SV Waldhof Mannheim den FC Erzgebirge Aue. Hier finden Sie alle Infos zum Topspiel der 3. Liga:

Mehr zum Thema Topspiel im Ticker: SV Waldhof empfängt FC Erzgebirge Aue – Schiedsrichter fix

Der dritte Spieltag der 3. Liga bringt ein echtes Topspiel mit sich: Der SV Waldhof Mannheim empfängt am Mittwochabend (10. August) den Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue. Beide Traditions-Teams wollen in dieser Saison um den Aufstieg mitspielen, weshalb die Partie einiges an Brisanz verspricht.

SV Waldhof Mannheim gegen FC Erzgebirge Aue – alle Infos zum Topspiel der 3. Liga finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Anstoß im Carl-Benz-Stadion ist am Mittwoch um 19 Uhr. Die Begegnung wird nicht im Free-TV übertragen. (nwo)