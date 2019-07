Supercup: Dortmund empfängt den FC Bayern - DFL mit offizieller Warnung

Borussia Dortmund erwartet am Samstag den FC Bayern München zum Supercup. Die DFL hat jetzt eine offizielle Warnung veröffentlicht.

Dortmund - Der DFL-Supercup findet seit 2010 wenige Tage vor dem Beginn der Bundesliga statt. In ihm treten zwei Top-Mannschaften aus der abgelaufenen Saison gegeneinander an. Neben dem amtierenden deutschen Fußball-Meister ist das der aktuelle DFB-Pokalsieger. Ist der Meister zugleich Pokalsieger rückt der Vize-Meister nach. So auch in diesem Jahr: Die Begegnung lautet FC Bayern München gegen Borussia Dortmund.

Supercup: Größtes Stadion Deutschlands ist ausverkauft

Kein Wunder, dass viele Fans am Samstag in den Dortmunder Signal Iduna Park kommen wollen, um sich das Spektakel anzuschauen. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun mitteilte, ist die Partei ausverkauft. Nach offiziellen Angaben finden 81.365 Zuschauer Platz im größten Fußballstadion Deutschlands.

Alle, die sich noch Tickets für das Spiel besorgen möchten, warnt die DFL. Wer sich auch dem nicht-autorisierten Zweitmarkt Eintrittskarten kauft, läuft Gefahr, nicht ins Stadion gelassen werden. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass man die Tickets gar nicht erst erhalte. Konkret heißt das: Vorsicht vor Tickethändlern vor dem Stadion und im Internet.

Supercup: Teure Karten könnten zur Fehlinvestition werden

Auf Plattformen wie Viagogo werden die Eintrittskarten für die Supercup-Begegnung derzeit zum Teil für mehrere Hundert Euro angeboten. Fans sollten sich also genau überlegen, ob sie das Risiko eingehen möchten, dass das Geld möglicherweise fehlinvestiert wird. Der Anbieter Viagogo stand in der Vergangenheit bereits mehrfach in der Kritik, wie tz.de* berichtet.

In den bisherigen neun Ausgaben des DFL-Supercups hat der FC Bayern fünf Siege holen können. Der BVB hat den Wettbewerb zweimal für sich entschieden.

