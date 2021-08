Supercup: Chelsea gegen Villarreal im Live-Ticker - Nachfolger des FC Bayern gesucht

Supercup aus Belfast

Champions-League-Sieger Chelsea und Europa-League-Gewinner Villarreal spielen um den Supercup. Im Vorjahr gewann der FC Bayern. Der Live-Ticker.

FC Chelsea - FC Villarreal -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

CL-Sieger Chelsea trifft im Supercup auf EL-Gewinner Villarreal.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel und seine DFB-Stars Rüdiger, Havertz und Werner wollen den nächsten Titel. Verfolgen Sie die Partie aus Belfast hier im Live-Ticker.

Belfast - Die beiden europäischen Titelträger der Vorsaison kämpfen um den europäischen Thron - der Supercup* ist das Ziel. Champions-League-Sieger FC Chelsea* mit Trainer Thomas Tuchel* trifft auf Europa-League-Gewinner FC Villarreal mit Titelsammler Unai Emery. Im Vorjahr konnte sich der FC Bayern* die begehrte Trophäe sichern. Javi Martinez traf in der Verlängerung in Budapest gegen den FC Sevilla zum umjubelten 2:1-Siegtor. Diesmal findet der Supercup im nordirischen Belfast statt.

Supercup: Chelsea gegen Villarreal im Live-Ticker - Wer folgt dem FC Bayern?

„Gibt es einen schöneren Start in die Saison als mit einem europäischen Finale?“, fragte Tuchel vor dem Duell mit Spaniens Europa-League-Sieger. Der 47 Jahre alte Trainer, der vor nicht mal acht Monaten in Paris rausgeworfen wurde und übergangsweise vereinslos war, befindet sich am Zenit seines bisherigen Schaffens und kann in der Hauptstadt Nordirlands nun direkt die nächste internationale Trophäe folgen lassen.

„Für mich ist jeder Titel etwas sehr Besonderes - ich habe richtig Bock auf dieses Finale“, sagte Antonio Rüdiger* dem SID. Auch Nationalmannschaftskollege Kai Havertz*, in der magischen Nacht von Porto noch Siegtorschütze gegen Manchester City, kündigte an: „Der Champions-League-Titel ist nicht genug für uns, wir wollen mehr gewinnen und das ist unser Ziel für die Saison.“

Für dieses Unterfangen ist Chelsea bekanntermaßen bereit, einiges zu investieren. Knapp 250 Millionen Euro gab der Verein von Besitzer Roman Abramowitsch vor der vergangenen Saison unter anderem für Havertz und Timo Werner aus. Diesmal werden es wohl 115 Millionen für einen Spieler: Romelu Lukaku. Der Belgier steht vor einem Wechsel von Inter Mailand an die Stamford Bridge, wo er schon von 2011 bis 2014 unter Vertrag stand und nicht glücklich geworden war.

Supercup: Chelsea gegen Villarreal im Live-Ticker - Tuchel hat kuriose Idee

Gegner Villarreal klingt wie der klassische Supercup-Außenseiter, schlug aber in der Europa League nacheinander Englands Schwergewichte Arsenal und Manchester United. „Ich habe riesigen Respekt vor Villarreal und Trainer Unai Emery. Ich denke, sie sollten den Pokal für die Europa League ‚Unai-Emery-Trophäe‘ nennen, und zwar bald! Dieser Kerl ist unglaublich“, lobte Tuchel. Der 49 Jahre alte Spanier gewann die Trophäe 2014, 2015, 2016 mit Sevilla und nun 2021. Vor dem Supercup sagte er: „Ich will jetzt auch den Supercup gewinnen, weil ich das bisher nicht geschafft habe.“ Widersacher Chelsea lobte er als „bestes Team der Welt“. (ck/dpa/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA