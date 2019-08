DFL Supercup 2019: BVB gegen FC Bayern München im Live-Ticker

Der BVB empfängt am Samstag im Supercup den FC Bayern München. Vizemeister trifft auf Double-Sieger – so können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Dortmund – Das erste Pflichtspiel der Saison 2019/20 steht an: der DFL Supercup 2019. Borussia Dortmund hat den FC Bayern München zu Gast. Ein Duell, dass zumindest wegweisend für den Titelkampf in der Bundesliga sein kann. Aber der diesjährige Supercup verspricht schon aus einem anderen Grund viel Brisanz: Mats Hummels steht erstmals seit seinem Wechsel von Bayern zurück zum BVB wieder in einem Pflichtspiel für schwarzgelb auf dem Platz.

Vizemeister Dortmund erhofft sich durch die Verpflichtung von Mats Hummels mehr Stabilität in der Defensive. Beim Supercup am Samstag kann der 30-Jährige zeigen, ob die Verantwortlichen damit den richtigen Weg gegangen sind. Der FC Bayern München wird alles daran setzen, das Spiel (Anpfiff: Samstag, 20.30 Uhr/hier im Live-Ticker*) für sich zu entscheiden. Zwar gilt der Titel nicht als einer der großen. Das Duell ist aber gerade in diesem Jahr, nach dem knappen Titelrennen in der vergangenen Saison, besonders prestigeträchtig.

Supercup 2019: BVB muss gegen FC Bayern München auf Neuzugänge verzichten

So aber sehen es auch die Dortmund Spieler. "Es wird geil", sagte etwa BVB-Sechser Thomas Delaney mit Blick auf den Supercup. Borussia kann sich einen moralischen Vorteil mit einem Sieg gegen den FC Bayern München verschaffen. Muss dabei aber wohl auf gleich drei Neuzugänge verzichten, wie wa.de* berichtet. Mateu Morey hat sich an der Schulter verletzt, fällt mehrere Wochen aus. Julian Brandt (Adduktorenprobleme) wird ebenfalls ganz sicher fehlen. Der Einsatz von Thorgan Hazard gilt zudem als fraglich, der von Keeper Roman Bürki sogar als sehr unwahrscheinlich.

maho

