VfB Stuttgart unter Druck: Wird Mario Gomez im Derby wieder zum Sieg-Faktor?

Stuttgart - Derby-Zeit in der 2. Liga! Der VfB Stuttgart trifft am Sonntag (13.30 Uhr) auf den Karlsruher SC. Für die Mannschaft von Trainer Tim Walter zählt nur ein Sieg. Eine Niederlage wäre eine Katastrophe. Ob Star-Stürmer Mario Gomez in der Startelf steht ist fraglich. Derby-Erfahrung hätte er aber.

VfB Stuttgart: Mario Gomez und seine heftigste Derby-Erfahrung.

Bereits vier Derbys zwischen dem VfB Stuttgart und dem KSC erlebte Mario Gomez. Seine Bilanz gegen den großen Rivalen: zwei Tore - und ein handfester Skandal. Im Jahr 2008 knallte es zwischen Mario Gomez und KSC-Innenverteidiger Maik Franz.

Franz beackerte den VfB Stürmer über 90 Minuten mit einer sehr robusten Spielweise. Gomez fand danach am TV-Mikrofon deutliche Worte: "Maik Franz ist ein Arschloch". Franz ist inzwischen in Fußball-Rente und Mario Gomez aktuell nur dritte Wahl unter Trainer Tim Walter.

VfB Stuttgart kämpft vor Derby gegen den KSC gegen Torflaute an

Ob der 34-Jährige am Sonntag in den Genuss kommt seine ganze Erfahrung ins Derby einzubringen ist mehr als fraglich. Die Fans des VfB Stuttgart hoffen durchaus auf den Einsatz ihres Star-Stürmers. Die Torausbeute der Schwaben ist in der laufenden Saison eher schlecht: Durchschnittlich braucht der VfB 11,74 Schüsse auf das Tor, um erfolgreich zu sein. 20 Treffer verzeichnete der Tabellendritte bislang – selbst der KSC war 22 Mal erfolgreich.

Der VfB-Coach hat zu einem Gomez-Einsatz eine klare Meinung: "Ich habe vier Stürmer. Jeder ist in der Lage, ein Tor zu erzielen. Ich gehe da immer nach Trainingseindrücken", erklärte dieser kürzlich im SWR-Fernsehen. Heißt: Überzeugt Mario Gomez unter der Woche im Training, dann besteht laut Walter die Chance, "dass er auch zum Einsatz kommt".

Ob Mario Gomez tatsächlich der Sieg-Faktor des VfB Stuttgart wird? Rund um das Hitzig-Derby sammelt echo24.de* alle Infos und News zum Spiel und hält die Fans über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.