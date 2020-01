Der VfB Stuttgart trifft auf St. Pauli: Hier gibt's das Spiel live im TV und Stream.

Für den VfB Stuttgart geht es darum, gegen St. Pauli nachzulegen. Ein Sieg bringt den perfekten Start nach der Winterpause.

Am Samstag (13 Uhr) geht es für den VfB Stuttgart zum FC St. Pauli. Für die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo muss ein Sieg her, nur so gibt es wieder mehr Ruhe im Verein. Allerdings haben die Schwaben ein paar angeschlagene Spieler in ihren Reihen.

Bei echo24.de* gibt es zu der Partie zwischen dem VfB und dem Kiez-Klub einen Spieltags-Text mit News und Infos im Vorfeld, einem Spielbericht und Nachberichten. Im TV-Text finden sich zudem alle weiteren wichtigen Informationen darüber, wo und wie es das Spiel live zu sehen gibt.

