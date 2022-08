Stuttgart-Derby im DFB-Pokal? Fans gespannt auf Auslosung der 2. Runde

Von: Nils Wollenschläger

Silas steht mit dem VfB Stuttgart in der zweiten DFB-Pokalrunde. © Tom Weller/dpa

Der VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers sind im DFB-Pokal in die zweite Runde eingezogen. Nun träumen von Fans und Spieler vom Derby:

Dass der VfB Stuttgart sich im DFB-Pokal gegen Drittligist Dynamo Dresden durchgesetzt hat, ist keine Überraschung gewesen. Lokalrivale Stuttgarter Kickers, der in der Oberliga spielt, sorgt in des für eine echte Sensation. Die Schwaben haben Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth bezwungen.

Kommt es in der zweiten Runde zum Duell VfB Stuttgart gegen Stuttgarter Kickers? Bei HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos rund um die Auslosung und ein mögliches Derby.

Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 18. und 19. Oktober 2022 ausgetragen. (nwo)