Überraschende Aussage vor FCA-Spiel: Nagelsmann über Rotation - „Das hat nicht immer Qualitätsgründe“

Von: Stefan Schmid

Teilen

Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Augsburg. © IMAGO/Eduard Martin

Zum Wiesn-Auftakt gastiert der FC Bayern im bayerisch-schwäbischen Derby beim FC Augsburg. Es ist alles angerichtet für ein Fußballfest. Wir haben die Stimmen.

Augsburg - Nach zuletzt drei Unentschieden in der Liga will der FC Bayern gegen den FC Augsburg das Ruder herumreißen. Raus aus der Remis-Falle ist das Motto, unter dem die Begegnung für die Münchner bei den Fuggerstädtern steht. Dafür muss das Team von Julian Nagelsmann aber die gute Form aus den Siegen in der Champions League in die Liga retten.

Einen besseren Anlass als den bereits erfolgten Wiesn-Anstich auf der Theresienwiese könnte es dabei kaum geben. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zapfte das erste Fass mit drei Schlägen an. Drei Einschläge im gegnerischen Tor wünschen sich sicherlich auch die Bayern-Fans bei der Partie in Augsburg. Zu Wortmeldungen in Sachen Oktoberfest wird es aber wohl erst nach dem Spiel kommen.

Wir fassen für Sie die Stimmen aus der WWK Arena in Augsburg und bei Sky zusammen.

Niklas Dorsch (verletzter Spieler, FC Augsburg) in der Pause bei Sky über…

… den Auftritt in der 1. Halbzeit von Augsburg: „Wir machen das, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind sehr, sehr unangenehm für den Gegner. Das war unser Ziel.“

… den fahrigen Auftritt der Bayern-Defensive in Halbzeit eins: „Verunsichert würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht ein bisschen gestresst von uns.“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel bei Sky über...

… Gegner FC Augsburg: „Grundsätzlich ist Augsburg schwer zu bespielen. Sie werden wieder mit einer Viererkette in der Offensive beginnen.“

… die Entscheidung für Leon Goretzka: „Wir haben drei Spieler auf einem Niveau auf dieser Position. Wir werden da immer wieder durchwechseln. Das hat nicht immer Qualitätsgründe. Müssen allen Spielern Spielzeit geben.“

… Sadio Mané: Er ist ein großartiger Spieler. Er braucht etwas Zeit, es ist hier vieles anders als in England. Neue Sprache, er muss auf der anderen Seite Auto fahren. Bin überzeugt, er wird sich hier top akklimatisieren.“

… die Wichtigkeit der Wiesn: „Die Wiesn ist mir nicht ganz so wichtig. Es gilt jetzt dreifach zu punkten. Ich freue mich, wenn alle eine friedliche Wiesn verbringen, aber wir müssen auf uns schauen. Das ist wichtiger als jeglicher Wiesn-Besuch.“

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg) vor dem Spiel bei Sky über…

… seine Erwartungen an das Spiel: „Es wird ein Leidensweg sein.“

… seinen Plan gegen Bayern: „Müssen die Haltung haben: Wenn du was holen willst, darfst du nicht nur verteidigen, sondern musst auch angreifen.“