Jugendcoach stirbt mit nur 52 Jahren - DFB-Weltmeister trauert: „Mehr als nur ein Trainer für mich“

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg trauert um Nachwuchstrainer Steffen Brauer. Völlg unerwartet verstarb Brauer am Donnerstag (23. April) im Alter von nur 52 Jahren. Seit 2010 arbeitete Brauer für die Niedersachsen. Zuletzt trainierte er die U17 der Niedersachsen, davor mehrere andere Jugendteams. Brauer sollte zur kommenden Spielzeit die U14 der Wolfsburger übernehmen.

Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Diegesamte VfL-Familie ist fassungslos und voller Trauer. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei der Familie von Steffen Brauer, der wir viel Kraft in dieser schweren Zeit wünschen.“

Der Leiter der VfL-Akademie, Pablo Thiam, sagte: „Die Nachricht schockiert uns alle in der Akademie. Es ist einfach unvorstellbar, dass Steffen nicht mehr da ist. Er ist in den vielen Jahren nicht nur zu einer wichtigen Stütze der Akademie, sondern auch zu einem Freund geworden, den wir schmerzlich vermissen werden.“

Mustafi nimmt Abschied von ehemaligem Coach: „Du warst mehr als nur ein Trainer für mich“

Brauer hatte auch einen Weltmeister unter seinen Fittichen: Shkodran Mustafi (28). Der Verteidiger vom FC Arsenal, der gemeinsam mit Jerome Boateng* & Co in Rio de Janeiro Weltmeister wurde, wurde in seiner Jugend von Brauer geprägt. Im sozialen Netzwerk Twitter postete Mustafi ein Zitat von Brauer: „Du wirst es schaffen. Ich weiß, du wirst es schaffen, aber achte darauf, dass das Feuer, das in dir brennt nicht erlischt und vergesse nicht das dein Talent ohne Fleiß und ohne die richtige Einstellung & Mentalität nichts wert ist.” Womöglich motivierte Brauer Mustafi damals mit diesem Satz.

“Du wirst es schaffen. Ich weiß du wirst es schaffen, aber achte darauf, dass das Feuer das in dir brennt nicht erlischt und vergesse nicht das dein Talent ohne fleiß und ohne die richtige Einstellung & Mentalität nichts wert ist” (Steffen Breuer) 1/2 pic.twitter.com/UojuzgfLxb — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) April 24, 2020

In einem zweiten Tweet erklärte Mustafi: „Du warst mehr als nur ein Trainer für mich! Ruhe in Frieden, Steffen Brauer. Mein aufrichtiges Beileid geht an die Familie!“

Du warst mehr als nur ein Trainer für mich! Ruhe in Frieden, Steffen Brauer. Mein aufrichtiges Beileid geht an die Familie! #RIP 2/2 pic.twitter.com/ZqVk4Sq5Nh — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) April 24, 2020

Köln-Profi Elvis Rexhbecaj postete seinen Abschiedsgruß an Brauer bei Instagram: „Rest In Peace, Herr Brauer“.

