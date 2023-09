Möglicher Bundestrainer Kuntz in der Türkei vor dem Aus

Von: Florian Schimak

Stefan Kuntz ist einer der Kandidaten als Nachfolger von Hansi Flick als Bundestrainer. Wird er nun bald frei? In der Türkei steht er nämlich kurz vor dem Aus.

München – Seit Sonntag befindet sich Fußball–Deutschland in einer Art Ausnahmezustand. Denn unter den normalerweise 82 Millionen Bundestrainer wird es nach der Entlassung von Hansi Flick genau einer gesucht.

In den vergangenen Tagen wurden dabei einige Kandidaten auf die Flick-Nachfolge genannt. Aktuell wohl der größte Favorit ist Julian Nagelsmann, der seit seiner Entlassung im März diesen Jahres beim FC Bayern ohne Job ist. Angeblich soll sich der DFB bereits bei den Münchner Bossen nach dem 36-Jährigen erkundigt haben, demnach habe Nagelsmann vom Rekordmeister auch schon die Freigabe erhalten.

Stefan Kuntz Geburtsdatum: 30. Oktober 1962 (60 Jahre) Aktuell Trainer: Türkei (seit 2021) Erfolge als Trainer: 2x U21-Europameister mit dem DFB (2017,2021) Bevorzugtes Spielsystem: 4-1-4-1

Bundestrainer-Suche beim DFB: Wer folgt auf Hansi Flick?

Neben dem Ex-Bayern-Trainer wird allerdings auch Stefan Kuntz an der Otto-Fleck-Schneise gehandelt. Allerdings stellt sich beim Ex-U21-Coach das Problem, dass er noch als türkischer Nationaltrainer im Amt ist. Allerdings liegt hier die Betonung auf noch.

Denn seit Dienstagmittag ist der Job am Bosporus für Kuntz alles andere als sicher. Bereits in den vergangenen Wochen gab es Gerüchte um eine vorzeitige Entlassung des 60-Jährigen. Diese bekommen nach der jüngsten 4:2-Testspielniederlage der Türkei ausgerechnet gegen Japan neue Nahrung.

Stefan Kuntz steht in der Türkei als Nationaltrainer vor dem Aus. © IMAGO / Seskim Photo/Screenshot/fanatik.tr

Möglicher Bundestrainer Kuntz in der Türkei vor dem Aus

Möglicherweise wäre Kuntz in den kommenden Tagen dann frei für den Posten als Bundestrainer. Ein Vorteil des Europameisters von 1996: Er kennt den DFB, war von 2016 bis 2021 Trainer der U21 und holte dort gleich zweimal den EM-Titel. Kuntz weiß also, wie man mit Deutschland Titel gewinnt. Keine schlechte Sache, wenn man einen Bundestrainer für die EM 2024 im eigenen Land sucht.

In der Türkei, wo Kuntz seit anderthalb Jahren die Nationalmannschaft betreut, ist die Stimmung gegen den Deutschen. Erste Plakate mit „Go home, Kuntz“ waren dort bereits zu sehen.

Stefan Kuntz in der Türkei vor dem Aus: Wird er neuer Bundestrainer?

Zwar liegt die Türkei in der EM-Quali mit zehn Punkten aus fünf Partien auf Rang zwei in der Gruppe. Gegen Armenien gab es zuletzt allerdings nur ein mageres 1:1 und nach der deutlichen Niederlage gegen Japan dürfte die Kuntz-Debatte am Bosporus in den nächsten Tagen nicht abreißen.

Daher ist es gut möglich, dass der DFB die Geschehnisse in der Türkei in den kommenden Tagen genaustens verfolgt. Am Dienstagabend (21 Uhr/auf fr.de im LIVE-Ticker) wird Rudi Völler einmalig als Bundestrainer gegen Frankreich in Dortmund auf der Bank sitzen. Anschließend will der DFB-Sportdirektor gemeinsam mit der Task Force umgehend einen neuen Bundestrainer suchen und möglichst bald vorstellen.

Vielleicht hießt der ja dann Stefan Kuntz. (smk)