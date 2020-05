Drittliga-Hammer! Effenberg schmeißt schon wieder hin

Drittliga-Hammer! Stefan Effenberg hat sein Amt beim KFC Uerdingen nach sieben Monaten schon wieder niedergelegt. Zu den Gründen äußerten sich die FCB-Legende nicht.

München - Schon seit über zehn Wochen wird in der 3. Liga zwar nicht mehr gespielt, trotzdem gibt‘s dort einen absoluten Hammer zu verkünden! Der KFC Uerdingen und Manager Stefan Effenberg beenden ihre Zusammenarbeit nach gut sieben Monaten wieder.

„Stefan Effenberg hat uns gegenüber erklärt, den Club verlassen zu wollen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen“, sagte Geschäftsführer Nikolas Weinhart am Dienstag in einer Vereinsmitteilung. „Wir danken ihm für seinen Einsatz und sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.“

Stefan Effenberg schmeißt beim Drittligisten hin - nach nicht einmal sieben Monaten

Der ehemalige Nationalspieler Effenberg war Anfang Oktober 2019 als Manager des damals krisengeschüttelten Clubs verpflichtet worden. „Es war eine interessante und lehrreiche Zeit beim KFC Uerdingen. Wir haben gemeinsam einiges bewegt. Ich wünsche dem KFC weiterhin viel Glück und Erfolg“, erklärte der 51-Jährige. Details zur Trennung wurden in dem Statement nicht genannt.

Der einstige Bundesligist Uerdingen stand zum Zeitpunkt der Verpflichtung Effenbergs mit nur drei Siegen kurz vor den Abstiegsplätzen. Vor Abbruch der Drittliga-Saison im März war der KFC mit elf Siegen und 39 Punkten Tabellen-Elfter.

Stefan Effenberg verlässt den KFC Uerdingen auf eigenen Wunsch. Alle Infos: https://t.co/J2YTHmuOTA pic.twitter.com/ZwZPEPbxRx — KFC Uerdingen (@KFC_Uerdingen) May 19, 2020

Auch Effenberg gehörte beim KFC Uerdingen zu den Mitarbeitern in Kurzarbeit. Dies hatte der Ex-Manager am 7. April der Rheinischen Post bestätigt. Der Club hatte Ende März für Trainerstab, Mitarbeiter und Geschäftsstellen-Angestellte Kurzarbeit beantragt.

3. Liga: Hammer! Stefan Effenberg legt Amt beim KFC Uerdingen nieder

Der „Tiger“ war nebenbei noch als Experte bei Sport1 tätig. Zudem hatte er in der Saison 2015/16 ein kurzes Trainer-Intermezzo beim SC Paderborn. Seitdem hat Effenberg aber kein Amt mehr an der Seitenlinien ausgeführt.

In seiner Karriere als aktiver Spieler gewann er unter anderem mit dem FC Bayern* 2001 an der Seite des designierten FCB-Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und des Sportchefs der Bayern, Hasan Salihamidzic, die Champions League*. Trotz der glorreichen gemeinsamen Vergangenheit wird Effenberg wohl keine Zukunft an der Säbener Straße haben.

