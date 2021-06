Start in die neue Saison: Das planen der HSV und St. Pauli

Trainingsbeginn in Hamburg

Sowohl der HSV als auch der FC Sankt Pauli haben am 18. Juni 2021 ihren Trainingsauftakt zur neuen Saison. Was ist bisher geplant und bekannt?

Hamburg – Nach der Saison ist vor der neuen Spielzeit – das wissen auch der Hamburger SV* und der FC Sankt Pauli*. Beide Teams aus der Hansestadt Hamburg starten am Freitag, 18. Juni 2021, in die Vorbereitung zur neuen Zweitligasaison. Bereits am 16. und 17. Juni finden beim HSV medizinische und sportmedizinische Tests statt. Am 29. Juni geht es für die Rothosen dann ins Trainingslager nach Oberbayern.

Testspiele hat der HSV bisher unter anderem gegen ein starkes Bundesligateam angesetzt* – und den VSG Altglienicke. Weitere Testspiele sollen folgen. Demgegenüber steht die Planung vom FC Sankt Pauli. Der Kiezklub reist für sein Trainingslager nach Niedersachsen und testet unter anderem gegen Hannover 96 sowie den PEC Zwolle aus den Niederlanden. Nicht ausgeschlossen, dass dem jeweiligen Trainingslager der Hamburger Vereine weitere neue Spieler beiwohnen.