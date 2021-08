„Da schaut man hin, ja“: Brazzo hält mit Meinung über Haaland nicht hinterm Berg

Brazzo im TV

Von Andreas Knobloch schließen

Wer wird noch verpflichtet, Herr Salihamidzic? So könnte eine Frage beim Sport1-Doppelpass lauten, die sich der Bayern-Macher anhören muss.

Hasan Salihamidzic ist im Doppelpass auf Sport1 zu Gast (11.00 Uhr)

Es ist die erste Sendung von Florian König als Thomas-Helmer-Nachfolger

Wir dokumentieren die Aussagen von Brazzo im Live-Ticker

11.36 Uhr: Derzeit ist Jesse Marsch, Leipzigs Trainer, das Thema der Runde.

11.33 Uhr: Leipzig oder Dortmund? „Man muss sehen, wie die Klubs reinstarten in die Saison. Wir müssen auf uns selbst schauen“, so Brazzo über die engsten Konkurrenten.

11.25 Uhr: Aktuell ist eine Werbepause. Danach soll es mit Salihamidzic um Nagelsmann und den Bayern-Kader gehen.

11.20 Uhr: „Sancho ist ein Verlust, aber Malen ein guter Spieler. Dortmund hat eine gute Truppe und wird oben mitspielen“, so Brazzo über Dortmunds Kader. „Wir schielen schon auf die Konkurrenz. Aber wir kehren vor der eigenen Tür, wir haben selbst viel zu tun“, so Salihamidzic.

11.17 Uhr: Stefan Effenberg sieht in Gregor Kobel (Torwart, Borussia Dortmund) „das nächste große Ding nach Manuel Neuer“ und schwärmt von der Verstärkung der Schwarz-Gelben.

11.13 Uhr: „Diese Jungs (Neuer, Lewandowski) können noch lange spielen. Diese Jungs haben noch was vor“, so Brazzo über die Frage, ob Haaland eine Rolle spielt, eine neue Ära zu prägen.

11.10 Uhr: Die Runde um Stefan Effenberg, Kicker-Chefredakteur Carlo Wild, t-online Stellvertr. Chefredakteur Florian Wichert und Journalist Mounir Zitouni fängt über Erling Haaland an zu reden. „Top Spieler, super Junge“, so Brazzo. „Da schaut man hin, ja“, sagt Brazzo über die Frage, ob Bayern bei Haaland genau hinschaut.

11.05 Uhr: „Haben elf gegen elf im Training gespielt, damit muss man leben“, so Brazzo über das abgesagte Pokalspiel. Die Bayern konnten sich so noch besser auf Gladbach konzentrieren.

11.04 Uhr: Almuth Schult wäre eigentlich auch dagewesen. Doch die Torhüterin hat sich im Training verletzt und kommt nicht. Sie schickt eine nette Videobotschaft.

11.00 Uhr: Florian König begrüßt zu seinem ersten Doppelpass als Moderator und leitet ein. „Ich komme trotzdem zu euch“, soll Brazzo gesagt haben, obwohl der FC Bayern gerade in der Vorbereitungs- und Transferphase steckt.

10.57 Uhr: In drei Minuten beginnt der Doppelpass. Was wird Brazzo erzählen? Wir bleiben am Ball.

München - TV-Journalist Florian König (53) feiert am Sonntag (ab 11.00 Uhr) seine Premiere als neuer Moderator beim Fußballtalk Doppelpass bei Sport1. Er tritt die Nachfolge von Ex-Nationalspieler Thomas Helmer an. In Königs erster Sendung sind unter anderem der Sportvorstand von Rekordmeister Bayern München, Hasan Salihamidzic, sowie Nationaltorhüterin Almuth Schult zu Gast.

Sport1-Doppelpass mit Hasan Salihamidzic: Kommt Ribéry?

Seit Tagen wird in München über das Mega-Comeback von Fan-Liebling Franck Ribéry gemunkelt. Kommt der Franzose zurück? Zuletzt in Florenz, ist der Wahl-Münchner wieder in Grünwald und trainiert. Sogar mit seinem Sohn zeigt er auf Instagram Übungen im Garten.

Stellt sich nur die Frage, ob Salihamidzic den Altmeister zurück ins Team holt? Mit Kingsley Coman, Leroy Sané und Serge Gnabry haben die Bayern drei gute Außenstürmer, die letzte Saison von Douglas Costa vervollständigt wurden. Aber Costa ist nicht mehr da - und was für ein System Julian Nagelsmann spielen wird, ist noch nicht ersichtlich. Wäre Ribéry also Bankdrücker oder eine echte Alternative? Sein Können hat gerüchteweise auch das Interesse aus Italien geweckt - ein Verbleib im Land des Stiefels gilt angeblich als wahrscheinlicher.

Sport1-Doppelpass: FC Bayern das Thema des TAges

Zum Auftakt in seine 26. Saison widmet sich der Doppelpass unter anderem dem Kurs des FC Bayern, den Plänen am Transfermarkt, Schwierigkeiten in der Vorbereitung und dem Start von Neu-Trainer Julian Nagelsmann.



"Der Dopa ist für mich der relevanteste Fußballtalk in Deutschland, er war für mich immer ein Referenzpunkt in der Berichterstattung. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es so bleibt", sagte König, "eine zweieinhalbstündige Talkshow habe ich bisher noch nicht moderiert. Auch das reizt mich ungemein." König ist der vierte Moderator in der Geschichte des Experten-Talks. (ank mit SID) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA