FC Bayern hält angeblich an umstrittener Zusammenarbeit fest

Von: Jan Oeftger

Die Bayern möchten wohl die Zusammenarbeit mit einem strittigen Sponsoren fortsetzen. Bei den Fans und Teilen der Mannschaft dürfte das nicht gut ankommen.

München – Der Vertrag zwischen dem FC Bayern München und Sponsor Qatar Airways läuft zum Saisonende aus. Lange galt es als unsicher, ob die Zusammenarbeit daraufhin fortgesetzt wird. Einige Spieler hatten sich bei der Fußball-WM im Winter gegen die Menschenrechtsverletzungen in Katar gestellt. Das sei beim Bayern-Sponsor nicht gut angekommen.

Der FC Bayern verlängert wohl die Zusammenarbeit mit Ärmelsponsor Qatar Airways. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vertragsverlängerung zwischen FC Bayern und Sponsor steht wohl bevor

Wie die Abendzeitung nun aber erfahren haben möchte, soll der auslaufende Vertrag jetzt doch verlängert werden. Zu groß sind demnach die gegenseitigen Vorteile für beide Seiten. Qatar Airways wäre weiter auf dem Trikot eines der bekanntesten Vereine der Welt zu sehen. Außerdem kommen sowohl die Männer als auch die Frauen des FC Bayern jedes Jahr zum Trainingslager nach Katar – ein großer Werbeaspekt.

Der FC Bayern möchte nicht auf das Geld verzichten, das es ohne den Sponsor nicht geben würde. Angeblich zahlen die Katarer 25 Millionen Euro pro Jahr. Die Menschenrechtsverletzungen und Benachteiligung von Frauen in dem Land am Persischen Golf sind den Bayern-Verantwortlichen zwar bewusst, jedoch offenbar kein Ausschlusskriterium für diesen Deal.

FC Bayern nicht Katars einziger Kooperationspartner

Dabei verweisen sie auf andere große deutsche Unternehmen, wie VW oder RWE, die ebenfalls mit Katar zusammenarbeiten. Sogar die Bundesregierung arbeitet eng mit dem Land zusammen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war für eine Vereinbarung zum Thema Flüssiggas Anfang des Jahres nach Katar gereist.

Der FC Bayern möchte die Zusammenarbeit mit Qatar Airways als Entwicklungshilfe für einige Prozesse in dem Land sehen. So könnten soziale Projekte oder Abkommen zur Stärkung der Frauenrechte in dem neuen Vertrag verankert werden.

Bei Teilen der Fans wird es Präsident Herbert Hainer mit dieser Argumentation jedoch schwer haben. Sie lehnen das Geld aus dieser Quelle grundsätzlich ab. Der mittlerweile entlassene Oliver Kahn hatte bereits im Winter Gespräche mit Qatar Airways angekündigt. (jo)