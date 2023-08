Was passiert mit Pavard und Sommer? Tuchel gibt ausführliche Antwort

Von: Marius Epp, Florian Schimak

Der FC Bayern ist von Tokio nach Singapur gereist. Die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt hatte einiges zu bieten.

11.12 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

+++ 11.10 Uhr: Sadio Mané bereut den Bayern-Abschied – er wäre gerne geblieben, um sich zu beweisen. Tuchels Abschiedsworte: „Wir hatten eine dicke Umarmung. Uns beiden gefällt nicht, was passiert ist. Darin sind wir uns einig. Wir sind einer Meinung, dass der Abgang in dieser Situation das Richtige war. Manchmal funktionieren Dinge nicht, wie man es sich erhofft. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Es war irgendwie traurig, aber wir werden uns das gute Verhältnis bewahren. Ich kann total verstehen, dass er sich verletzt fühlt. Wir haben ihn nicht auf das Level gebracht, was auch mein Job ist.“

Thomas Tuchel sprach auf der FCB-PK über die möglichen Abgänge von Yann Sommer und Benjamin Pavard. © IMAGO/Propaganda Photo Agency

Was passiert mit Pavard und Sommer? Tuchel gibt ausführliche Antworten

+++ 11.06 Uhr: Auch Tuchel gibt nochmal ein Statement zur Torwart-Situation ab. „Ich will Ihnen einfach nicht alle Details geben. Es ist bei Pavard und Sommer gleich: Beide sind glücklich, beim FC Bayern sein, könnten sich aber auch einen Wechsel vorstellen. Wir müssen unsere Interessen vertreten. Wir sind glücklich mit Yann, er ist ein fantastischer Typ und ein sehr guter Torwart. Er wird respektiert. Es ist nicht einfach, wenn man im Team von Manuel Neuer spielt. Es ist nicht leicht, sich komplett frei und selbstbewusst zu fühlen. Es gibt einen Vertrag, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass wir mit ihm weitermachen. Es ist wie bei Lucas Hernandez, bei ihm hätten wir uns auch gewünscht, dass er bleibt.“

+++ 11.02 Uhr: Tuchel wird zu der Situation von Benjamin Pavard befragt. Zuletzt spielte er viel, eigentlich möchte er den Verein aber verlassen. Bleibt er doch? „Wir kennen die Situation. Für mich ist die Sache nicht so klar, wie beschrieben wird. Es ist schon was dran, es gibt aber keine glasklaren, endgültigen Statements. Es kann immer passieren, dass du in die Situation kommst, dass ein Spieler die Karte zieht, mit einem Jahr Restvertrag gehen zu wollen. In diesem Fall sind wir entspannt, wir warten. Er ist ein sehr zuverlässiger Spieler. Wir werden ihn in sportlicher Hinsicht behandeln, als hätte er einen Zehnjahresvertrag. Es gibt keinen Druck, eine Entscheidung treffen zu müssen. Ihm geht es gut, er ist ein sehr spezieller Charakter, er unterscheidet sich von allen anderen“, so Tuchel. De Ligt stimmt ihm zu. „Er ist sehr zuverlässig, für einen Trainer sehr wertvoll. Solche Spieler brauchst du. Er hat nie ein Signal gegeben, dass er nicht bleiben wollen würde. Je mehr gute Spieler wir haben, desto größer sind unsere Chancen auf Erfolge.“

+++ 11 Uhr: Wie realistisch ist der Champions-League-Titel? „Wenn du den Mount Everest besteigen willst, musst du früh anfangen und Schritt für Schritt gehen. Wir erwarten nicht, dass es einfacher geworden ist. Du brauchst auch ein bisschen Glück, wie auf dem Mount Everest. Wir müssen einen gemeinsamen Spirit entwickeln, dann ist alles möglich“, antwortet Tuchel philosophisch.

+++ 10.56 Uhr: Was erwartet Tuchel von seinen Flügelspielern? „Wenn sie Tore und Assists machen, wäre das schon mal sehr gut. Ich mag sie alle. Sie verdienen es, für ihren Platz zu kämpfen. Nach dem Verlust von Robert Lewandowski hatten sie eine Menge Druck auf ihren Schultern, Tore zu machen. Das ist ihnen nicht ganz gelungen. Alle sind Teamplayer und sehr verlässlich. Wir haben eine Menge Optionen, uns gehen die Offensivspieler nicht aus. Eine der wichtigsten Sachen ist das Umschaltspiel“, verrät Tuchel. „Sie sollten die ersten sein, die den Konter auslösen.“

+++ 10.54 Uhr: De Ligt wird nach der Torhüter-Situation befragt. „Wir haben drei sehr gute Torhüter. Mit jedem Spieler hat man eine unterschiedliche Beziehung auf dem Platz. Jeder hat seine Qualitäten, für mich macht es keinen großen Unterschied, mit wem ich spiele.“

+++ 10.50 Uhr: Wie finden Tuchel und de Ligt Singapur? „Es ist eine schöne, saubere und gut organisierte Stadt. Es ist auch eine Stadt der Dachterrassen. Immer, wenn ich hier bin, ende ich abends mit einem Bier auf einer Dachterrasse. Es ist schwül und heiß“, sagt Tuchel. „Die Bedingungen sind nicht ideal“, stimmt de Ligt zu. Gestern haben wir das erste Mal hier trainiert. In Japan war es sehr hart. Gestern war es bewölkt, das war angenehmer. Das macht einen großen Unterschied.“

Tuchel und Hoeneß unterschiedlicher Meinung bei Sechser-Thema

+++ 10.47 Uhr: Für Uli Hoeneß stellt sich die Frage nach einem neuen Sechser nicht. Wie passt das mit Tuchels Wunsch zusammen? „Wir fangen jetzt kein Spiel an, in dem ich auf die Aussagen von Uli Hoeneß reagiere. Ich stehe in gutem Kontakt mit ihm, er ist Teil unserer Transfergruppe, wo wir diese Dinge besprechen. Es ist nicht nötig, immer die gleiche Meinung zu haben. Es ist nötig, Dinge zu diskutieren. Wir suchen nicht verzweifelt nach einem Spieler, weil wir unseren Spielern vertrauen. Wenn sich eine Möglichkeit auftut, sind wir offen. Es gibt aber nicht viele Optionen. Es gibt sehr wenige Spieler, die uns stärker machen würden. Wir schauen mal und sind entspannt“, antwortet Tuchel.

+++ 10.46 Uhr: Neuzugang Kim bezeichnete Matthijs de Ligt als sehr wichtige Bezugsperson in seinen ersten Tagen beim FC Bayern. „Du kommst in eine neue Welt, es ist sehr wichtig, dass du dich schnell wohlfühlst und integrieren kannst. Ich versuche zu helfen, aber das machen die anderen auch.“ Tuchel setzt nach dem Statement des Niederländers zu einer Lobeshymne an, obwohl er gar nicht danach gefragt wurde. „Matta ist ein Mensch, der die Spieler zusammenbringt. Das ist seine Stärke. Er ist weltoffen und kommuniziert sehr gut. Er ist ein Top-Typ. Wir sind glücklich, dass er bei uns ist.“

+++ 10.38 Uhr: Passend dazu folgt die Frage: Auf welchen Positionen sucht der FC Bayern noch Verstärkungen? Tuchel seufzt tief und antwortet genervt: „Ich ziehe es vor, Ihnen das nicht zu sagen. Wir haben klare Entscheidungen getroffen, das ist auch wichtig. Wir wollen nicht zum Spielball des Transfermarkts werden und in irgendeiner Form unter Druck gesetzt werden. Die Spieler, die wir wollen, wissen Bescheid. Das muss reichen.“

Tuchel betont erneut: Dem FC Bayern fehlt ein Abräumer

+++ 10.34 Uhr: Tuchel wird gefragt, ob ein Bayern-Spieler die Qualitäten von Declan Rice mitbringt, dessen Transfer zum FC Bayern nicht zustande kam. „Wir versuchen, das Potenzial unserer Spieler bis aufs Maximum auszureizen. Niemand muss irgendwas entgegen seiner Natur machen. Alle vier Mittelfeldspieler, die wir haben, sind mobil und lieben es, zwischen den beiden Strafräumen zu spielen. Wir haben keinen Abräumer, der sich hauptsächlich um die Defensive kümmert. Alle Spieler haben ähnliche Qualitäten und sind doch unterschiedlich. Joshua Kimmich will alles machen, er kann auch alles machen. Es ist aber nicht in seiner DNA, sich auf die Defensive zu beschränken. Er will überall helfen. Er ist ein sehr guter Vorlagengeber, das ist eine seiner größten Stärken. Wir vermissen eine bestimmte Art Spieler. Können wir trotzdem Fußballspiele gewinnen? Natürlich. Aber es ist unsere Aufgabe, Lösungen zu finden.“ Tuchel macht nochmal unmissverständlich klar, wie gerne er noch einen Sechser verpflichten würde!

+++ 10.31 Uhr: Klar geht die erste Frage an Tuchel zu Kane. „Ich kann die erste Frage nicht kommentieren“, so der Bayern-Coach. Die zweite Frage richtet sich über den Transfer-Wahnsinn in Saudi-Arabien. „Auch zur zweiten Frage kann ich nichts sagen. Das ist vielleicht ähnlich wie in China damals, eine Goldrausch-Liga zu gestalten. Es ist ein bisschen zu früh für mich, um mir eine Meinung zu bilden.“

+++ 10.30 Uhr: Pünktlich geht‘s los! Die PK findet auf Englisch statt.

Update vom 1. August, 10.26 Uhr: So, in wenigen Minuten wird‘s es losgehen. Wir sind gespannt, was Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt so erzählen werden.

Erstmeldung vom 1. August, 10 Uhr:

München/Singapur – Alles Harry Kane, oder was?!

Beim FC Bayern drehte sich in den vergangenen Tagen alles um den Transfer-Poker zwischen dem Mittelstürmer von den Tottenham Hotspur. Am Montagmittag waren Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe in London und trafen sich mit Spurs-Chairman Daniel Levy. Das Ergebnis ist bekannt.

Thomas Tuchel spricht in Singapur mit den Medien. © IMAGO/Ulrich Wagner

Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt im Live-Ticker

Wie verfolgt eigentlich Thomas Tuchel das Ganze aus der Ferne? Der Bayern-Coach bereitet sich mit seinem Team gerade in Asien auf die neue Saison vor. Inzwischen sind Joshua Kimmich und Co. von Tokio nach Singapur gereist, wo am Mittwoch der letzte Test gegen den FC Liverpool ansteht.

Daher gibt‘s am Dienstagvormittag (MEZ) eine Pressekonferenz. Ebenfalls mit dabei sein wird Matthijs de Ligt. Was verrät der Niederländer über seinen neuen Abwehr-Kollegen Minjae Kim? Wir werden es erfahren. (smk)