Kane stellt nächsten Bayern-Rekord ein – Kolumbianer schaffte vor 30 Jahren selbes Kunststück

Von: Niklas Kirk

Beim Heim-Debüt von Harry Kane für den FC Bayern gab es allerlei zu feiern. Ein Doppelpack, glückliche Mitspieler und die Einstellung eines alten Rekords.

München – Viele zufriedene Gesichter tummelten sich nach dem Abpfiff in der Allianz Arena, nachdem der FC Bayern einen alles in allem ungefährdeten Heimauftaktsieg gegen den FC Augsburg gefeiert hatte. Einen Großteil der Aufmerksamkeit bekam natürlich wieder mal Harry Kane und die Frage, welchen Beitrag er in seinem Liga-Debüt in seinem neuen Wohnzimmer liefern würde.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 in Walthamstow/Vereinigtes Königreich Position: Sturm A-Länderspiele 84 Einsätze für England

Kane stellt per sehenswertem Heber nächsten Bayern-Rekord ein

Enttäuscht wurde niemand, denn endlich war wieder eine echte Nummer 9 auf dem heimischen Rasen unterwegs und zweimal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In Halbzeit eins übernahm er zunächst Verantwortung und traf souverän vom Punkt zum zwischenzeitlichen 2:0.

In noch unnachahmlicher Mittelstürmer-Manier agierte er jedoch in der 69. Minute als er per feinem Heber den Ball zum 3:0 über FCA-Keeper Dahmen hinüberhob. Kanes Einschätzung über sich und die Mannschaft zum Heimauftakt lautete wie folgt:. „Es war ein guter Sieg im ersten Heimspiel der Saison. Wir haben gute Chancen kreiert, es hätten noch mehr sein können. Im letzten Drittel des Spielfeldes gibt es noch Verbesserungsbedarf bei uns.“ Es muss ja noch Luft nach oben bleiben.

Harry Kane vom FC Bayern jubelt nach seinem 3:0 gegen Augsburg. © Peter Kneffel/dpa

Kane stellt nächsten Bayern-Rekord ein und lobt seine Mitspieler

In die positiven Töne stimmte nach dem Spiel auch Leon Goretzka ein, der gestern trotz aller Diskussionen um die vakante Stelle des „Anker-Sechsers“ beim FC Bayern, auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich startete. Zur täglichen Arbeit im Training mit Kane kommentierte Teamkollege Goretzka: „Er ist ein Weltklassefußballer und großartiger Typ. Man merkt seine Aura in der Kabine und er wird sich auf Anhieb als Führungsspieler einführen.“

„Ich liebe die Chemie in der Mannschaft, wir wachsen mehr und mehr zusammen“, entgegnete Kane auf die Frage nach seiner bisherigen Integration in den Kreis der Mannschaft von Thomas Tuchel, die in zwei Liga-Spielen nun schon messbare Früchte trägt.

Kane stellt nächsten Bayern-Rekord ein und zieht mit zwei Vorgängern gleich

Mit drei Saisontoren ist der Neuzugang von Tottenham Hotspur bereits nach zwei Spielen auf der Position, auf der ihn viele erwarten: auf dem ersten Platz der FC Bayern-Torjäger der laufenden Saison. Drei Tore in den ersten beiden Bundesliga-Spielen erzielten vor ihm zudem erst zwei weitere Neuzugänge, der letzte gar vor 30 Jahren. Neben Gustav Jung 1967 gelang Adolfo Valencia 1993 diese beeindruckende Start-Quote. (nki)