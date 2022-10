Schwieriges Spiel gegen Hoffenheim: Stolpert der FC Bayern bei Nagelsmanns Ex-Klub?

Von: Nils Wollenschläger

Julian Nagelsmann gastiert mit dem FC Bayern bei der TSG Hoffenheim. © Peter Kneffel/dpa

Der FC Bayern München ist am Samstag zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer sind bislang eine der Überraschungen der Saison. Lesen Sie hier mehr zur Partie:

Der FC Bayern München hat am Mittwoch im DFB-Pokal seine Pflicht erfüllt und zieht durch den 5:2-Erfolg in Augsburg ins Achtelfinale ein. Bereits am Samstag (22. Oktober) ist der Rekordmeister wieder in der Bundesliga gefordert. Die Münchner müssen zu Julian Nagelsmanns Ex-Klub TSG Hoffenheim, der in der noch jungen Saison mehrmals für Furore gesorgt hat.

TSG Hoffenheim will FC Bayern ärgern – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Bundesliga-Topspiel live im TV und Stream verfolgen können.

Anstoß in der Sinsheimer PreZero Arena ist am Samstag um 15:30 Uhr. (nwo)