Schweiz gegen Spanien JETZT im Live-Ticker: Frühes Eigentor gibt die Richtung vor - Schweiz muss wechseln

Schlägt der Frankreich-Bezwinger auch die Spanier?

Die vergleichsweise kleine Fußballnation Schweiz will es heute wissen. Im EM-Viertelfinale wartet der dreifache Europameister Spanien. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Schweiz - Spanien 0:1 (-:-), Freitag 18 Uhr

Die Schweizer fordern den dreifachen Europameister Spanien im EM*-Viertelfinale.

Wir begleiten das Aufeinandertreffen zwischen der „Nati“ und der „Furia Roja“* im Live-Ticker

Schweiz - Spanien 0:1 (-:-)

Aufstellung Schweiz: Sommer - Elvedi, Akanji, R. Rodriguez - Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber - Shaqiri - Seferovic, Embolo (23. Vargas) Aufstellung Spanien: Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba - S. Busquets - Koke, Pedri - Ferran Torres, Sarabia - Morata Tore: 0:1 Zakaria (ET) (8.)

28. Minute: Die Schweiz kommt in der ersten halbe Stunde kaum in Kontersituationen, Spanien dominiert die Partie aktuell nach Belieben.

25. Minute: Erneut kommt Spanien zu einer Chance nach einer Ecke: Azpilicueta steigt hoch, Sommer packt aber zu. Vargas ist nun auch im Spiel, damit sind die Schweizer wieder zu elft.

21. Minute: Es sieht so aus, als müsse Embolo den Platz verlassen. Augsburgs Vargas macht sich schon bereit, während die Kollegen in Unterzahl weiter spielen.

19. Minute: Breel Embolo stört Unai Simon entscheidend und erkämpft sich daraufhin eine Ecke - starke Aktion des nächsten Gladbachers. Doch der Stürmer muss nach seinem beherzten Einsatz erst einmal behandelt werden.

17. Minute: Widmer geht etwas ruppig gegen Morata in den Zweikampf, es gibt einen Freistoß aus etwa achtzehn Metern. Und den zwirbelt Koke nur einen Meter über die Latte, kein schlechter Versuch des Atlético-Kapitäns.

15. Minute: Über Sarabia kommt der Ball zu Pedri, dessen Flanke jedoch von Nico Elvedi aus der Gefahrenzone geköpft wird. Nächste Ecke für die Spanier.

12. Minute: Die Schweizer finden aktuell keine Antwort auf den Ballbesitzfußball der Spanier, die nun etwas abwartend spielen.

8. Minute: Und die Ecke bringt das TOOOR für den Favoriten! Bei der lang getretenen Ecke rutscht der Ball durch auf Alba, der außerhalb des Strafraums wartet und direkt abzieht. Der Gladbacher Zakaria fälscht den Ball noch ab, sein Borussen-Kollege Sommer im Tor ist chancenlos. Am Ende wird der Treffer auch noch aus Eigentor gewertet, Pech für den Mittelfeldspieler.

7. Minute: Wieder zeigen die Schweizer, was hier möglich ist. Nach einem Seitenwechsel über Zakaria kommt dieser nach einem starken Doppelpass mit Widmer fast in eine Kontersituation. Doch der Gladbacher spielt es zu ungenau aus, Spanien ist wieder im Ballbesitz und holt im Gegenzug die erste Ecke heraus.

4. Minute: Wieder wird der Außenseiter versuchen, gut gegen den Ball zu arbeiten und dabei hinten so sicher es geht zu stehen. Ob das gegen die kreativen Offensivspieler der Spanier gelingt? Die weiß gekleidete „Furia Roja“ ist nach dem ersten Akzent der Schweizer auf Ballbesitz aus und lässt das Spielgerät in den eigenen Reihen laufen. Die Schweiz muss zunächst hinterherlaufen.

2. Minute: Die Schweizer versuchen es sofort mit dem Vorwärtsgang über den Ex-Bayern-Profi Shaqiri, doch der Schweizer alleine kann noch nichts auslösen. Doch die Einstellung scheint bereits zu stimmen bei den rot gekleideten Eidgenossen.

ANPFIFF

Update, 17.55 Uhr: Beide Mannschaften betreten den Platz, zunächst gibt es die Hymnen. In wenigen Augenblicken geht es los.

Update, 17.51 Uhr: Die Spannung steigt in der halb ausgelasteten Arena in Sankt Petersburg, in der die Schweizer heute für den zweiten Sensationssieg sorgen könnte. Erst am Montag warf die Mannschaft von Vladimir Petkovic Weltmeister Frankreich aus dem Turnier. Nun warten die Spanier, die erst in der Verlängerung gegen Kroatien das Viertelfinal-Ticket lösen konnte.

Schweiz gegen Spanien im Live-Ticker: Sechs Bundesliga-Spieler in der Schweizer Startelf

Update, 17.34 Uhr: Noch eine knappe halbe Stunde bis zum Viertelfinale zwischen der Schweiz und Spanien. Auch heute sind einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga dabei. In der Startelf der Eidgenossen finden sich mit Remo Freuler und Silvan Widmer nur zwei Spieler, die nicht im deutschen Oberhaus aktiv sind oder waren. Mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo sind gleich vier Gladbacher dabei, dazu kommen Manuel Akanji vom BVB und Steven Zuber von Eintracht Frankfurt.

Update, 17.20 Uhr: Nicht mehr lange bis zum ersten Viertelfinale beim paneuropäischen Turnier, die Schweizer könnten heute Geschichte schreiben und ins Halbfinale einziehen. Doch die Spanier* haben nach dem torlosen Auftakt ins Turnier gefunden und konnten sich besonders in der Offensive steigern, gegen Kroatien fing man sich jedoch drei Treffer. Darum wechselt Luis Enrique gleich doppelt in seiner Abwehrreihe.

Schweiz gegen Spanien im Live-Ticker: Xhaka ist gesperrt, ein Gladbachervertritt ihn

Update, 17.07 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Teams sind nun durch die UEFA bekannt gegeben worden. Gladbachs Denis Zakaria ersetzt den gelbgesperrten Ex-Gladbacher Granit Xhaka bei den Schweizern. Bei den Spaniern gibt es zwei Wechsel: in der Defensive weichen Gaya und Garcia für Pau Torres und Jordi Alba.

Erstmeldung vom 2. Juli:

Sankt Petersburg - Noch nie trafen beide Nationen bei einer Europameisterschaft aufeinander, im ersten Viertelfinale ist es nun so weit. In Sankt Petersburg fordert die Schweiz* den dreifachen Titelträger Spanien heraus. Seit 67 Jahren sind die Schweizer nicht mehr so weit in einem Turnier gekommen. Nun könnte der Coup gelingen, der Spanische Trainer Luis Enrique äußerte vor dem Spiel am Freitagabend seinen Respekt vor dem Gegner.

Schweiz gegen Spanien im Live-Ticker: Luis Enrique optimistisch vor EM-Viertelfinale - „Ich bin sehr zufrieden“

Der Coach lässt keine Zweifel an der Qualität seiner eigenen Mannschaft aufkommen. Auf die Frage, ob es bei diesem Europameisterschafts-Turnier ein besseres Team gebe als Spanien, dachte der ehemalige Profi am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Stadion von St. Petersburg kurz nach. Denn, ehe er sich erhob und sich für das Abschlusstraining bereitmachte, antwortete Luis Enrique kurz, entschlossen und voller Überzeugung: „Nein.“

Angesprochen auf die Gegentore - im Achtelfinale kassierte Spanien drei gegen Kroatien - konterte der ehemalige Offensivspieler: „Ich glaube, wir sind defensiv eine der besten Mannschaften hier.“ Weitergekommen war sein Team, weil es gegen die Kroaten fünf Tore erzielte. Ebenso viele hatte Spanien im letzten Gruppenspiel beim 5:0 gegen die Slowakei nach vorhergehender Tor- und Siegflaute geschossen. Gestartet war der Mitfavorit mit einem 0:0 gegen Schweden und einem 1:1 gegen Polen.



„Ich bin sehr zufrieden, wie wir bislang aufgetreten sind“, sagte der spanische Coach. „Ich habe volles Vertrauen in alle Spieler“, ergänzte er nach Fragen zu möglichen Veränderungen in der Startelf. Namen nannte er - wie immer - nicht.



Schweiz gegen Spanien im Live-Ticker: Spaniens Luis Enrique vor EM-Viertelfinale: „Das Gute oder das Schlechte ist, ...“

Trotz aller eigenen Wertschätzung betonte der spanische Coach aber auch, dass seine Mannschaft gegen die Schweiz ein sehr schwieriges Spiel an diesem Freitag (18.00 Uhr/Free-TV)* erwartet. „Das Gute oder das Schlechte ist, dass sich beide Mannschaften gut kennen“, sagte er mit Blick auf die beiden Nations-League-Partien im Oktober und November vergangenen Jahres. Nach einem 1:0 daheim rettete ein spätes Tor die Spanier bei einem 1:1 vor einer Niederlage.

Die Schweizer, die sich im Achtelfinale sensationell gegen Weltmeister Frankreich durchgesetzt hatten, hätten für Außenstehende vielleicht nicht so große Namen im Team. „Als Block ist es eine der besten Mannschaften bei der EM. Sie lieben es zu pressen und anzugreifen." (dpa)