EM 2021: Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker - Außenseiter kann sich vorzeitig Achtelfinal-Ticket sichern

Schweden und Slowakei kämpfen bei der EM in St. Petersburg um wichtige Punkte fürs Weiterkommen. Den Slowaken reicht ein Sieg fürs Achtelfinale. Der Live-Ticker.

Schweden - Slowakei -:- (-:-), Freitag, 15 Uhr

Die Slowakei kann mit einem Sieg gegen Schweden das EM-Achtelfinale klar machen.

Beide Mannschaften hatten im Vorfeld mit Corona-Ausfällen zu kämpfen. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

St. Petersburg - Zum Auftakt des 2. Spieltags in Gruppe E bei der Europameisterschaft* treffen am Freitagnachmittag Schweden* und Slowakei* im russischen St. Petersburg aufeinander. Beide Mannschaften, bei denen sich einige Bundesliga-Stars tummeln, hatten zuletzt mit Corona-Fällen zu kämpfen. Die Schweden wollen nach dem 0:0 gegen Mitfavorit Spanien mehr, die Slowaken können mit einem Sieg schon das Achtelfinale der EM* buchen.

EM 2021: Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker - Viele Bundesliga-Stars dabei

Das Problem: Gegen Schweden konnte die Mannschaft um die beiden Bundesliga-Profis Peter Pekarík von Hertha BSC und Ondrej Duda vom 1. FC Köln noch nie gewinnen. Und das soll aus Sicht der Skandinavier auch so bleiben. „Wir haben die Spieler und die Mittel dafür, um die Slowakei zu schlagen“, betonte Mittelfeldspieler Albin Ekdal, einst beim Hamburger SV und inzwischen bei Sampdoria Genua.



Zudem wollen die Skandinavier auch mehr vom Spiel haben als bei der Nullnummer mit gerade mal zwei Chancen gegen Spanien. „Wir haben einen etwas anderen taktischen Ansatz als gegen Spanien. Ich glaube nicht, dass die Slowakei so hoch pressen wird wie Spanien, sodass wir andere Teile unseres Spiels zeigen können“, betonte Trainer Janne Andersson am Donnerstagabend im Stadion von St. Petersburg.

EM 2021: Schweden gegen Slowakei im Live-Ticker - Corona-Fälle bei beiden Teams

Dort hatte zuvor sein Kollege zunächst schlechte Nachrichten zu verkünden gehabt. Verteidiger Denis Vavro und eine Person aus dem Betreuerstab, die nicht namentlich genannt wurde, wurden positiv auf das Coronavirus getestet und mussten sich umgehend Isolation begeben. Man arbeite eng mit den russischen Gesundheitsbehörden zusammen und habe sofort das UEFA-Protokoll angewendet, damit sich das Virus nicht weiter im Team verbreiten könne, versicherte Tarkovic. Er hatte beim 2:1-Auftaktsieg gegen Polen auf einen Einsatz des 25-jährigen Vavro verzichtet.

Ob Andersson nun in der Partie gegen die Slowaken auf den genesenen Dejan Kulusevski verzichtet oder insgesamt größer rotieren lässt - nach Reisetagen vom EM-Camp in Göteborg nach Sevilla, von Sevilla nach Göteborg und von Göteborg nach St. Petersburg - wird sich zeigen. Nicht mal die Spieler wüssten, wer spielen solle, betonte der 58 Jahre alte schwedische Coach. Der 21-Jährige Kulusevski von Juventus Turin könnte das Spiel der Schweden aber noch mal zusätzlich beleben, nachdem eine Corona-Infektion ihn zu einer Pause gezwungen hatte. Ebenso wie Mattias Svanberg, der aber noch nicht einsatzbereit ist.



Die Partie zwischen Schweden und der Slowakei wird live und exklusiv bei MagentaTV gezeigt*, in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. (ck/dpa)