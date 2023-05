Schmeißt Tuchel beim FC Bayern hin? Hamann befürchtet baldigen Abgang

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Thomas Tuchel könnte den FC Bayern nach den Entlassungen von Kahn und Salihamidzic offenbar verlassen. Sky-Experte Dietmar Hamann befürchtet einen schnellen Abgang des Trainers.

München – Thomas Tuchel ist beim FC Bayern erst seit gut zwei Monaten im Amt. Der Trainer hat in dieser kurzen Zeit viele Höhen und Tiefen erlebt. Bezeichnend für Tuchels Achterbahnfahrt der Gefühle in München dürfte der Gewinn seiner ersten Deutschen Meisterschaft gewesen sein, infolgedessen die Entlassungen von CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic bekannt wurden. Hat Tuchel nun genug vom FC Bayern und packt mit der Meisterschale im Gepäck seine Sachen? Sky-Experte Dietmar Hamann schließt ein solches Szenario nicht aus, sein Kollege Erik Meijer erwartet Tuchels Abgang bereits am Montag (29. Mai).

Dietmar Hamann Geboren: 27. August 1973 Bundesligaspiele: 106 Position: Defensives Mittelfeld

Tuchel muss Entlassungen von Kahn und Salihamidzic „erst mal verdauen“

Die emotionale und überraschende Meisterschaft des FC Bayern wurde durch die Entlassungen der sportlichen Bosse Kahn und Salihamidzic zweifelsohne getrübt. Trainer Tuchel wusste von der Entscheidung durch den Aufsichtsrat um Präsident Herbert Hainer bereits seit Freitag. Nach dem Last-Minute-Meistertitel in Köln war der 49-Jährige sichtlich angefasst.

„Ich muss das auch erst mal verdauen“, gab Tuchel kurz nach Abpfiff Einblick in seine Gefühlslage. Der FCB-Coach meinte jedoch nicht das irre Saisonfinale, sondern das plötzliche Aus von Kahn und Salihamidzic. Tuchel erinnerte daran, dass Salihamidzic und Kahn ihn Ende März „angerufen, überredet und überzeugt haben auf diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Brazzo war mein täglicher Ansprechpartner“. Mit Salihamidzic verliert der Krumbacher also seinen engsten Vertrauten im Verein.

Dietmar Hamann befürchtet beim FC Bayern einen Tuchel-Abgang. © Nils Koepke/Revierfoto/Imago

Schmeißt Tuchel beim FC Bayern hin? Hamann befürchtet baldigen Abgang

„Wenn man so mit Leuten umgeht, muss man sich fragen: Willst du für diesen Verein arbeiten?“, sagte Sky-Experte Dietmar Hamann, der die Bayern-Führung nach den Entlassungen von Kahn und Salihamidzic attackierte. Der Ex-FCB-Spieler glaubt der Daily Mail zufolge, dass Tuchel die Bayern ebenfalls verlassen könnte – allerdings aus freien Stücken. „Ich glaube nicht, dass man einen baldigen Abgang von Tuchel ausschließen kann. Aber er wird aus eigenem Antrieb gehen.“

Hamanns Vorhersage wird von seinem Experten-Kollegen Erik Meijer gestützt, der sogar noch einen Schritt weitergeht. „Ich denke, er wird den Verein bis Montag verlassen haben“, kündigte Meijer an. Transfer-Experte Fabrizio Romano widerspricht den Gerüchten eines schnellen Tuchel-Abgangs jedoch entschieden.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Tuchel will offenbar neuen Sportdirektor beim FC Bayern abwarten – kehrt alter Bekannter zurück?

Seinen Quellen zufolge, denke Tuchel nicht darüber nach, die Bayern zu verlassen. Allerdings beschäftige ihn die ungeklärte Frage der Besetzung des Sportdirektoren-Postens. Während mit Jan-Christian Dreesen ein Nachfolger für Oliver Kahn gefunden wurde, dauert die Suche nach einem Brazzo-Nachfolger an.

„Tuchel wartet darauf, dass die Situation des Sportdirektors geklärt wird, ist aber immer noch zu 100 % in das Bayern-Projekt involviert“, schreibt Romano auf Twitter. Beim FC Bayern soll es interne Gedankenspiele um einen alten Bekannten als Brazzo-Nachfolger geben. Tuchels eigene Aussagen klingen nicht nach einem vorzeitigen Abgang.

Tuchel will nicht „wegfahren“: FC Bayern setzt auf Trainer in Sachen Transfers

„Jetzt ist es selbstverständlich, dass ich da bin, da bleibe. Es ist jetzt nicht der Moment wegzufahren, vor allem nicht nach den Entscheidungen von gestern“, erklärte Tuchel nach dem Bayern-Spiel in Köln auf der Pressekonferenz am Samstag. „Ich muss da sein, Verantwortung übernehmen, meine Meinung sagen. Ich muss darüber nachdenken, weil ich natürlich Verantwortung für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es genau inhaltlich weitergeht, aber klar ist, dass ich erst mal da bin.“

Präsident Herbert Hainer schloss auf der Pressekonferenz am Sonntag einen Tuchel-Abgang rigoros aus und stärkte dem Trainer den Rücken: „Wir sind absolut von Thomas Tuchel überzeugt, er ist einer der besten Trainer Europas. Ich habe mit Thomas am Freitag gesprochen, habe ihm die Situation erklärt. Er war sehr verständnisvoll, es war ein gutes Gespräch. Deshalb gibt es überhaupt keinen Anlass darüber nachzudenken, warum Thomas kein Trainer mehr bei uns sein sollte.“ Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen setzt in Transferfragen auch auf die Expertise Tuchels. (ck)