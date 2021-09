Schallende Ohrfeige für Trio: Schalke 04 setzt ungewöhnlichen Wechsel um

Der FC Schalke 04 fiel in Paderborn mit einer ungewöhnlichen Einwechselung auf.

S04-Trainer im Fokus

Ende gut, alles gut. So zumindest beim FC Schalke 04 nach dem Spiel in Paderborn. Trotzdem fiel eine Auswechselung mehr auf als andere.

Paderborn – Wer gewinnt, ist im Recht. So heißt eine alte Fußball-Weisheit. Entsprechend hat Dimitrios Grammozis alle Argumente auf seiner Seite.

Trotzdem war ein ungewöhnlicher S04-Wechsel eine schallende Ohrfeige für ein Trio des FC Schalke 04, verrät RUHR24* hier.

So gut es jetzt mittlerweile für den Bundesliga-Absteiger läuft, so klar ist auch nach wie vor eine Problemstelle. Die des Rechtsverteidigers. Das zeigte die Partie in Paderborn erneut.