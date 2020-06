Mehr als nur Fußball-Romantik: Warum eine Rückkehr von Höwedes zu Schalke 04 Sinn ergibt - oder eben nicht

Benedikt Höwedes und Schalke 04 - das passt zusammen. Nach seiner Vertragsauflösung wäre eine Rückkehr des ehemaligen Kapitäns sinnvoll - oder eben nicht.

Gelsenkirchen - Benedikt Höwedes und Lokomotive Moskau gehen getrennte Wege. Der 32-jährige Verteidiger und der russische Erstligist haben einvernehmlich den bis 2021 gültigen Vertrag aufgelöst. Höwedes will bei seiner Familie in Deutschland bleiben. Eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga wäre eine Option. Möglicherweise gar zu seinem Herzensklub FC Schalke 04.

Gründe dafür gäbe es viele, wie wa.de* berichtet. Für Höwedes höchstselbst wäre es eine absolute Win-Win-Situation, könnte er doch Privates und Berufliches problemlos unter einen Hut bekommen. Aber auch die Knappen würden nicht nur von seinen sportlichen Fähigkeiten profitieren.

Doch entspricht eine Rückholaktion von Höwedes dem eingeschlagenen Weg der Schalker? Höwedes wäre wohl kein Kandidat für die Startelf. Er erfüllt gleich mehrere Kriterien nicht.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.