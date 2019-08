Bereits nach der ersten Bundesliga-Partie: Lobeshymnen aus England für Schalke-Neuzugang

Er kam, sah - und holte in seiner ersten Partie für Schalke nur ein Remis. Dennoch sind britische Fußball-Fans verrückt nach einem S04-Neuzugang. Wer hat in England das Zeug zum Kultspieler?

Gelsenkirchen - So viel Euphorie hat ein Schalke-Neuzugang im Ausland in den letzten Jahren selten ausgelöst. Wie 24vest.de* berichtet, überschlagen sich die Fußball-Fans auf der Insel gerade mit Lobeshymnen für Landsmann Jonjoe Kenny - den allerersten Briten, der in der Bundesliga-Geschichte das königsblaue Trikot tragen darf.

Nach der starken Leistung in seinem ersten Pflichtspiel bei Borussia Mönchengladbach (Endstand 0:0) wird der 22-jährige Rechtsverteidiger vom Premier-League-Verein FC Everton in den Sozialen Netzwerken als neuer Hoffnungsträger für den Schalker Fußball, aber auch für die britische Nationalmannschaft der Zukunft gefeiert.

Auch gegen Bayern wieder in der Startelf?

Manche sprechen im Zusammenhang mit Jonjoe Kenny euphorisch gar vom neuen "England-Juwel". Geht es nach seinen britischen Fans, dann steht ihr Mann auch am Samstagabend (24. August) um 18.30 Uhr gegen Bayern München wieder in der Schalker Startelf.

