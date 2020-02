Schalke 04 im Live-Ticker: Krise droht sich gegen Köln zu verschärfen

Der FC Schalke 04 steht unter Zugzwang - und zwar gewaltig. Nach fünf sieglosen Partien wollen die Knappen endlich die Abwärtsspirale stoppen.

Köln - Drei Remis gegen vermeintlich schlagbare Gegner, zwei deftige Klatschen gegen den FC Bayern und RB Leipzig. Die Europa-Träume des FC Schalke 04 haben einen heftigen Dämpfer erhalten.

Am Samstagabend beim 1. FC Köln will Königsblau endlich den Abwärtstrend stoppen. Dabei könnte es einer in die Aufstellung schaffen, der zuletzt keine Rolle mehr spielte, wie wa.de* berichtet.

Zudem stellt der Live-Ticker alle wichtigen Infos und Szenen parat, falls Sie die Partie nicht live im TV verfolgen können.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.