DFB-Pokal im Live-Ticker: Schalke 04 hofft gegen den FC Bayern auf Fußballwunder

Sechs sieglose Partien in Folge, sechs potenzielle Stammkräfte sind verletzt. S04 steht mit dem Rücken zur Wand. Am Dienstag kommen die Bayern im DFB-Pokal.

Gelsenkirchen - In der Liga ist der FC Schalke 04 in den vergangenen Wochen völlig aus dem Tritt geraten. Lediglich im Pokal gegen die Hertha setzte sich die Elf von Trainer David Wagner durch - allerdings erst spät in der Verlängerung.

Im Viertelfinale des DFB-Pokals gastiert am Dienstag (20.45 Uhr/live im Free-TV und im Live-Ticker) mit dem FC Bayern der Titelverteidiger in der Gelsenkirchener Veltins Arena. Die Rollen sind klar verteilt.

Sechs potenzielle Stammspieler der Knappen fehlen verletzt, wie wa.de* berichtet Zudem herrscht nach dem schlimmen Patzer von Alexander Nübel Unruhe zwischen den Pfosten.

