Ultras kündigen Proteste an - Unterbrechungen bei Schalke gegen Hoffenheim drohen

Das Geschehen auf dem Rasen könnte beim Bundesliga-Spiel zwischen Schalke 04 und der TSG Hoffenheim erneut in den Hintergrund gerückt werden.

Gelsenkirchen - Sorgen die Ultras am Wochenende für Spielabbrüche in der Fußball-Bundesliga? Proteste wurden deutschlandweit angekündigt - ohne Rücksicht auf das Geschehen auf dem Rasen.

So auch möglicherweise in der Gelsenkirchener Veltins Arena am Samstag beim Duell FC Schalke 04 gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/im Live-Ticker und live im TV).

Die Elf von Schalke-Coach David Wagner geht personell am Stock und benötigt dringend Punkte, wie wa.de* berichtet.

*wa.de ist teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.