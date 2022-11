Nagelsmann reagiert auf Pavard-Aussagen: „Normal, dass ein Spieler über einen Wechsel nachdenkt“

Von: Antonio José Riether

Julian Nagelsmann und seine Bayern wollen den aktuellen Lauf auch auf Schalke fortsetzen. © Sven Simon/imago

Der FC Bayern tritt zum Jahresabschluss beim Tabellenletzten FC Schalke 04 an. Chefcoach Julian Nagelsmann gab am Freitag bei der Presserunde Einblicke in sein Team.

FC Bayern: Julian Nagelsmann gab am Freitag die letzte Spieltags-Pressekonferenz des Jahres.

Beim Auswärtsspiel auf Schalke wird Bayern-Trainer Nagelsmann wohl wieder rotieren.

Der Chefcoach reagierte auf die Wechsel-Aussagen von Benjamin Pavard.

Dieser Ticker wird laufend aktualisiert.

Update, 12.17 Uhr: Das Schlusswort übernimmt Nagelsmann, der sich bei den Pressevertretern bedankt – und noch einen austeilt. „Der Dank fällt dieses Jahr ein bisschen kleiner aus als letztes Jahr, weil es anstrengender war, mit euch zu arbeiten in diesem Halbjahr. Ihr habt ja auch eure Fußstapfen hinterlassen in der harten Ergebniskrise“, meint der Coach augenzwinkernd.

FC-Bayern-PK: Nagelsmann über 17-jährigen Tel: „Er muss schon noch Dinge lernen“

Update, 12.15 Uhr: Wie sieht Nagelsmann den Gegner? „Die letzten zwei Spiele waren gut. Sie sind sehr aggressiv auf dem zweiten Ball, so wie es Thomas (Reis, Anm.) auch bei Bochum gespielt hat. Sie haben gegen Bremen (2:1-Sieg für Werder, Anm.) auch gut gespielt und sind jetzt zur unrechten Zeit aus unserer Sicht im Aufschwung. Ich freue mich darauf, wieder auf Schalke zu spielen, mit dem schönen Stadion und der guten Stimmung.“

Update, 12.13 Uhr: Nagelsmann fasst die Entwicklung des 17-jährigen Jungstürmers Mathys Tel zusammen. „Die Details bespreche ich mit ihm, er hat schon noch Entwicklungspotenzial. Er muss schon noch Dinge lernen, das ist aber normal in seinem Alter. Er hat etwas mehr Spielzeit als in seinem vorherigen Klub und das ist außergewöhnlich, da wir einen gut bestückten Kader auf diesen Positionen haben. Er macht es ordentlich und hört gut zu, trotzdem hat er Dinge, die er anpassen muss.“

Update, 12.11 Uhr: „Natürlich ist die psychische Situation nicht einfach, aber das ist für viele Mannschaften so, auch wenn wir mehr Nationalspieler haben als Schalke“, meint Nagelsmann bezogen auf die Gedanken seiner Spieler vor der WM. „Den Fokus und die Gier in der Bundesliga hochzuhalten, hilft auch für die WM“.

Update, 12.08 Uhr: Nun wird der Chefcoach nach seinem Gefühl mit Blick auf die WM-Pause gefragt. „Es war ein turbulentes Halbjahr, wahrscheinlich mit das Turbulenteste in meinem Berufsleben bis jetzt. Es war schon intensiv, dass wir wieder Tabellenführer sind und Vorsprung haben, tut gut. Wir haben in den drei Wettbewerben einen guten Job gemacht, keinen perfekten, aber einen sehr guten“.

FC Bayern: Nagelsmann bezeichnet Pavards Wechsel-Aussagen als „normal“

Update, 12.06 Uhr: Nun geht es um die kürzlichen Wechsel-Aussagen von Benjamin Pavard. „Ich habe das nur gehört. Es ist relativ normal, dass ein Spieler mit der Vertragssituation immer wieder auch darüber nachdenkt, den Verein zu wechseln. Es ist nicht das erste Mal, es ist nicht weiter dramatisch.“

Update, 12.04 Uhr: Sofort geht es um das Personal. „Sadio fällt aus, Thomas fällt aus“, hält sich der Coach knapp zu Mané und Müller. „Matthijs (de Ligt, Anm.) hat trainiert, er hat keine Probleme mehr. Er wird mitfliegen und auch spielen können, wir sind froh, dass wir ihn wieder dabei haben und dass seine Verletzung ausgeheilt ist.“ Außerdem fällt Alphonso Davies weiter aus, er ist laut dem Chefcoach aktuell in der Reha in München, um sich auf die WM vorzubereiten.

Update, 12.01 Uhr: Mit kleiner Verzögerung beginnt die Pressekonferenz!

Update, 11.54 Uhr: Bayern-Neuzugang Matthijs de Ligt meldete sich kürzlich nach seiner Innenbanddehnung im Knie wieder fit. Er könnte auf Schalke sein Comeback feiern und etwas Spielpraxis mit Blick auf die Weltmeisterschaft sammeln. Bislang ist de Ligt eines der Sorgenkinder im Kader und muss seinen Konkurrenten oft den Vortritt lassen, in den letzten Wochen warf ihn seine Blessur wieder aus der Bahn. Ob Nagelsmann ihn aufstellt? Das könnte der Chefcoach heute Mittag bereits beantworten.

Nagelsmann-PK vor Schalke: Äußert sich der Trainer zu den Pavard-Gerüchten?

Update, 11.30 Uhr: Möglicherweise könnte Julian Nagelsmann bei der letzten Spieltags-PK dieses Jahres auch zu seinem Abwehrspieler Benjamin Pavard befragt werden. Der Franzose äußerte sich kürzlich zu einem Wechsel in der Zukunft und meinte dabei, er sei „nicht abgeneigt, ein neues Projekt zu entdecken“. In etwa einer halben Stunde startet der Termin.

Update vom 11. November, 10.55 Uhr: In etwas mehr als einer Stunde findet ein letztes Mal in diesem Jahr die Spieltags-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann statt. Dabei wird der Cheftrainer des FC Bayern seine Personalsituation schildern und womöglich auch einen Einblick in seine Startelf am Samstagabend geben. Rotiert er oder schont er den ein oder anderen WM-Fahrer? Ab 12 Uhr gibt der Trainer Antworten auf diese Fragen.

Erstmeldung vom 11. November:

München – Hinter Julian Nagelsmann und seinen Bayern liegen märchenhafte Wochen. Seit der 0:1-Niederlage Mitte September blieben die Münchner in bislang zwölf aufeinanderfolgenden Partien ungeschlagen. Dabei zog der Rekordmeister makellos ins Champions-League-Achtelfinale ein und holte sich in der Bundesliga die Tabellenführung zurück. Nun soll das sportliche Jahr auch erfolgreich beendet werden, idealerweise mit einem Sieg auf Schalke.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 Geburtsort: Landsberg am Lech Beim FC Bayern seit: Juli 2021 Bundesliga-Stationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig

FC-Bayern-PK mit Julian Nagelsmann: Schont der Coach seine WM-Fahrer beim Jahresabschluss?

Die Voraussetzungen könnten vor dem Aufeinandertreffen der beiden Bundesliga-Traditionsteams nicht verschiedener sein. Zwischen dem Tabellenführer und dem Aufsteiger Schalke, der mit nur neun Punkten auf dem letzten Platz rangiert, liegen 22 Zähler. Während die Bayern einen Lauf haben, konnte S04 erst unter der Woche mit einem Dreier gegen Mainz die Negativ-Serie von sieben Bundesliga-Niederlagen in Serie stoppen.

Julian Nagelsmann, der zum ersten Mal als Bayern-Trainer gegen die Gelsenkirchener auf der Bank sitzt, wird sein Team vor dem ungleichen Duell wohl wieder etwas verändern. Gegen den Tabellenletzten könnte der 35-Jährige seine WM-Fahrer etwas schonen, gleich sieben seiner deutschen Nationalspieler stehen im Kader von Hansi Flick. Dass Thomas Müller ausfällt, bestätigte der Coach bereits bei der letzten Presserunde vor dem 6:1-Sieg gegen Werder Bremen.

FC-Bayern-PK: Julian Nagelsmann wird wohl rotieren – viele WM-Fahrer beim FCB

Am Freitagmittag wird erwartet, dass sich Nagelsmann zur Nominierung seines Vorgängers Flick äußert. Auch seine weiteren WM-Fahrer, etwa die vierköpfige Frankreich-Fraktion oder der angeschlagene Senegal-Star Sadio Mané, könnten bei der Presserunde zum Thema werden. Besonders den Spielern aus der zweiten und dritten Reihe könnte Nagelsmann angesichts der besonderen Umstände Einsatzminuten geben.

Gegen Schalke wird von Nagelsmanns Mannschaft ein Sieg erwartet, dabei wird er zwangsläufig auf den ein oder anderen Leistungsträger bauen müssen. Hansi Flick und die anderen Nationaltrainer hoffen jedenfalls auf Schonung, auf kurzfristige Nachnominierungen würde jeder von ihnen wohl gerne verzichten. (ajr)