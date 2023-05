Abstiegsdrama in der Bundesliga: Schalke kommt zurück, Hertha steigt in letzter Minute ab

Von: Vinzent Fischer

Wer steigt ab, wer schafft es in das europäische Geschäft? In der Bundesliga fallen am 33. Spieltag die ersten Entscheidungen. Wir berichten im Konferenz-Ticker.

Was für ein dramatisches Finale in der Bundesliga: Union Berlin lässt Federn im Rennen um die Champions League, Hoffenheim ist gerettet. Schalke und Bochum punkten und hoffen noch auf den direkten Klassenerhalt. Hertha BSC dagegen ist nach dem Drama in der Nachspielzeit tatsächlich abgestiegen.

33. Spieltag der Bundesliga: Die Partien vom Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr)

Hoffenheim – Union 4:2 Bremen – Köln 1:1 Schalke – Frankfurt 2:2 Hertha – Bochum 1:1 Tore: Bebou (23., 1:0.), Kramaric (36., 2:0, FE), Doekhi (45+4., 2:1), Kramaric (90., 3:1), Laidouni (90+5., 3:2), Dabbur (90+9., 4:2) Tore: Tigges (36., 0:1), Schmid (73., 1:1) Tore: Terodde (1., 1:0), Kamada (21., 1:1), Tuta (59., 1:2), Polter (85., 2:2) Tore: Tousart (64., 1:0), Schlotterbeck (90+4., 1:1)

17.36 Uhr: Union Berlin nochmal mit dem Anschluss, aber das ist wohl nicht mehr als Ergebniskosmetik. Im Gegenzug macht Dabbur den Deckel drauf.

17.27 Uhr: Währenddessen entscheidet die TSG Hoffenheim das Spiel für sich und ist damit gerettet. Das Spiel auf Schalke ist durch, die Gelsenkirchner hoffen auf den direkten Klassenerhalt.

Hertha BSC steigt ab: Schlottterbeck trifft in der Nachspielzeit ins Berliner Herz

Kevin-Prince Boateng und Hertha BSC müssen den bitteren Gang in die zweite Liga antreten. © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

17.24 Uhr: Tor für Bochum! Und jetzt brechen hier alle Dämme. Nach einem Eckball wuchtet Keven Schlotterbeck den Ball aus fünf Meter völlig frei ins Tor. Hertha BSC ist damit abgestiegen. Der Gästeblock kocht.

17.18 Uhr: Der Pfosten hält die Hertha in der Liga. Die Bochumer Ecke wird geklärt, Schlotterbeck bekommt den zweiten Ball und zieht vom Sechzehner-Rand einfach mal ab. Der Ball wird abgefälscht und landet am linken Pfosten. Riesen-Dusel für die Berliner. Wenig später trifft Ejuke auf der anderen Seite den Pfosten. Drama im Tabellenkeller.

17.14 Uhr: Die Schalker Arena kocht, S04 gleicht aus! Matriciani setzt nach einem Ballverlust nach. Mohr bringt den Ball vom linken Flügel ins Zentrum, wo Polter zum Ausgleich trifft. Schalke springt damit für den Moment auf Platz 15.

17.08 Uhr: Wilder Ausflug von Bochum-Torwart Riemannn, der Lukebakio auf der rechten Außenbahn abfangen will, dafür aber viel zu spät kommt. Am Ende können die Bochumer Verteidiger den Herthaner doch noch stoppen.

17.03 Uhr: Werder Bremen gleicht aus, und das ist verdient. Duksch verlängerte eine Flanke per Kopf, der Ball kommt als Bogenlampe an den langen Pfosten. FC-Keeper Schwäbe kommt nicht raus, Schmid nutzt das aus und gleicht aus.

16:54 Uhr: Eigentlich war eher Bochum am Drücker, doch jetzt führt auf einmal die Hertha! Ecke Berlin durch Richter, Tousart steigt im Duell mit Hofmann am höchsten und nickt ein. Neue Hoffnung für die Hertha.

16.49 Uhr: Jetzt ist es aber doch passiert! Eine Frankfurter Ecke scheint geklärt, doch Schalke verteidigt schläfrig. Touré bringt den Ball flach in den Sechzehner, Tuta netzt ein. Der VAR checkt das Tor, doch es war kein Abseits. Schalke wäre, Stand jetzt, weiter auf dem Relegationsplatz, jedoch nur, wenn Stuttgart morgen nicht punktet.

16.44 Uhr: Beinahe kassiert Schalke den zweiten Gegentreffer. Buta flankt auf Kolo Muani, doch van den Berg spitzelt dem Eintracht-Star den Ball gerade noch so vom Fuß. Das war knapp!

16.38 Uhr: Fast die Führung für die Hertha! Richter mit einem ganz fiesen Dingen für Riemann, der den Ball über den VfL-Kasten faustet. Trotz allem: Hertha taumelt momentan dem Abstieg entgegen. Die Berliner brauchen unbedingt ein Tor.

16.35 Uhr: Den Anfang macht Bremen, es geht wieder weiter!

16.20 Uhr: Das Spiel ins Sinsheim läuft noch, nach Pyro in der Anfangsphase und verletzungsbedingter Unterbrechung gibt es hier satte sieben Minuten Nachspielzeit. In allen anderen Stadien ist schon Pause. Noch ist nichts entschieden.

Anschlusstreffer von Union:

16.19 Uhr: Anschlusstreffer von Union! Eckball von Trimmel von der rechten Seite, Doekhi schüttelt Kramaric ab und nickt ein. Die Köpenicker sind wieder im Spiel.

16.06 Uhr: Elfmeter für Hoffenheim! Wieder ist Leite nach einem Zweikampf mit Baumgartner der Pechvogel, nach Ansicht der TV-Bilder entscheidet Schiri Dingert auf Elfmeter. Eine harte Entscheidung, hier auf den Punkt zu zeigen. Kramaric interessiert es herzlich wenig und netzt souverän ein. Zeitgleich treffen die Kölner per Kopfball durch Thielmann zu Führung. Damit könnte auch Werder Bremen auf einmal wieder unten reinrutschen.

16.01 Uhr: Zwei gefährliche Bochumer Vorstöße hintereinander kriegt die Abwehr der Hertha mit Müh und Not geklärt. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet drängen auf den Führungstreffer vor der Pause.

15.53 Uhr: Auch in Hoffenheim gab es den ersten Treffer. Riesen-Bock von Union-Verteidiger Leite, dem ein Rückpass auf Keeper Rönnow vollkommen misslingt. Bebou schnappt sich den Ball und netzt ein. Die wichtige Führung für die TSG auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Riesen-Patzer von Schwolow: Schalke kassiert Ausgleich nach Blitzstart

Bitterer Patzer: Schalke-Keeper Schwolow lässt den Ball durchrutschen, Frankfurt gleicht aus. © IMAGO/RHR-FOTO

15.51 Uhr: Jetzt geht es Schlag auf Schlag im Keller! Nach einem Steckpass auf Lukebakio ist frei durch, rennt auf Bochum-Keeper Riemann zu und schießt ein. Doch Referee Felix Brych erkennt das Tor nach VAR-Eingriff nicht an, Jovetic hatte bei der Entstehung Bochums Ordets regelwidrig gezogen. Währenddessen gab es auch auf Schalke einen Treffer, doch der zählt: Kamada probiert es am Sechzehner-Rand, Schwolow lässt den Ball durchrutschen. Ein Riesenfehler vom Schalke-Keeper! Frankfurt gleicht aus.

15.46 Uhr: Schon wieder ein brandgefährlicher Schalker Standard. Wieder führt Zalazar aus, diesmal aus dem rechten Halbfeld. Jenz köpft knapp rechts oben neben das Tor. Die Schalker bleiben am Drücker und wollen ihr letztes Heimspiel der Saison unbedingt für sich entscheiden.

15.36 Uhr: Riesen-Chance für Bochum, Philipp Hofmann köpft frei stehend haarscharf am Berliner Kasten vorbei. Bei dem aktuellen Spielstand und mit dem Ergebnis auf Schalke wäre die Hertha übrigens Stand jetzt schon abgestiegen.

Traumstart für Schalke: Terodde trifft schon nach 48 Sekunden

Schalke bejubelt das frühe 1:0 durch Simon Terodde (Nummer 9). © eu-images / Imago

15.31 Uhr: Das gibt‘s ja nicht, Blitzstart für Schalke! Die Königsblauen bekommen einen Freistoß aus dem Halbfeld. Zalazar bringt den Ball in den Sechzehner und Terodde köpft den Ball am Elfmeterpunkt ins linke Eck ein. Traumstart für Schalke nach wenigen Sekunden, die Arena bebt!

15.30 Uhr: „Tag der Wahrheit“ in der Bundesliga. Knisternde Stimmung in den Stadien, vor allem auf Schalke und im Berliner Olympiastadion ist die Spannung greifbar. Jetzt wird es ernst – vor allem im Tabellenkeller. Der Ball rollt am 33. Spieltag.

Erstmeldung vom 20. Mai 2023, 14.30 Uhr: München – Die Bundesliga-Saison 2022/2023 befindet sich auf der Zielgeraden. Zwar finden am 33. Spieltag zum zweiten Mal in Folge nicht mehr alle Spiele zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr statt. Trotzdem verspricht die Ausgangslage einiges an Spannung. Vor allem im Abstiegskampf könnte es dramatisch werden. Wir tickern die Highlights in einer Live-Konferenz.

Wie gewohnt finden am Samstag ab 15.30 Uhr vier Spiele statt. Hier könnten bereits erste Entscheidungen fallen. Eine Übersicht.

Rennen um die Champions League: Union muss nach Freiburg-Sieg nachlegen

Die besten Aussichten auf die Champions League hat aktuell RB Leipzig mit 60 Punkten. Die Roten Bullen sind im Topspiel um 18.30 Uhr beim FC Bayern gefordert. Der SC Freiburg konnte seinen Rückstand mit dem Dreier am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg auf einen Punkt verkürzen, steht wegen der Tordifferenz aber nur auf Platz fünf.

Union Berlin hofft nach einer starken Saison auf die erste Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Mit einem Sieg bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim wären die Köpenicker so gut wie sicher in der Königsklasse. Das deutlich bessere Torverhältnis gegenüber dem SC Freiburg macht es möglich. Die endgültige Entscheidung fällt allerdings erst am 34. Spieltag.

Wer sich für die Europa League und Conference League qualifiziert, hängt vom Ausgang des DFB-Pokals ab. Der Pokalsieger ist automatisch für die Europa League qualifiziert. Schafft es Eintracht Frankfurt tatsächlich nicht mehr über die Liga in das europäische Geschäft, gewinnt aber den DFB-Pokal, dann spielt die SGE auch nächstes Jahr international. Endgültig entschieden wird die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb also sogar erst nach dem 34. Spieltag.

Abstiegskampf: Endspiel für Hertha BSC – Schalke und Bochum unter Druck

Für Hertha BSC steht ein echtes Schicksalsspiel an: Die alte Dame muss zu Hause gegen den VfL Bochum gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, um nicht direkt abzusteigen. Nicht mal ein Remis würde noch für die Relegation reichen. Sobald Schalke und der VfB Stuttgart ihre Spiele gewinnen, reichen der Hertha nicht mal drei Punkte, um den Abstieg abzuwenden.

Pal Dardai (Hertha BSC), Marius Bülter (FC Schalke 04) und Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) kämpfen um den Klassenerhalt in der Bundesliga. © IMAGO / Team 2 / RHR-Foto / Sportfoto Rudel

Bundesliga-Konferenz heute im Live-Ticker

Für den FC Schalke steht der direkte Klassenerhalt auf dem Spiel. Denn sobald die TSG Hoffenheim (gegen Union) und der VfL Bochum (bei Hertha BSC) ihre Duelle gewinnen, ist Königsblau sicher auf einem der letzten drei Plätze der Tabelle.

Es ist also alles angerichtet für einen spannenden 33. Spieltag. Die Highlights lesen Sie ab 15.30 Uhr hier in der Live-Konferenz. (vfi)