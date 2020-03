Krisen-Gipfel auf Schalke: S04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker

Der FC Schalke 04 gegen die TSG Hoffenheim im Live-Ticker. Wir berichten vom Bundesliga-Duell des S04 am 25. Spieltag.

Gelsenkirchen - Personell geht der S04 am Stock. Besserung ist kurzfristig nicht in Sicht. So auch nicht für Samstag (7. März), wie RUHR24.de* berichtet.

Dann empfängt der FC Schalke zum Bundesliga-Heimspiel die TSG Hoffenheim (zum Live-Ticker)*. Mit einem Auswärtssieg würde die TSG den Tabellensechsten überholen.

Selbstverständlich wird das Bundesliga-Heimspiel zwischen dem FC Schalke 04 und der TSG Hoffenheim live im TV und Live-Stream* gezeigt. Und das zur besten Sendezeit.

Fragt sich nur noch, wie sehr sich die Fans der "Knappen" auf das Spiel freuen. Zuletzt geizte der S04 mit eigenen Toren, geschweige denn Siegen.

