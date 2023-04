Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: S04 kassiert Lehrstunde

Schalke 04 spielt gegen den SC Freiburg. Die Partie im Live-Ticker. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 reist am 29. Bundesliga-Spieltag zum SC Freiburg. Alle Informationen zum S04-Spiel hier im Live-Ticker von RUHR24.

Aufstellung SC Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Keitel, Höfler - Doan, Grifo - Höler - Gregoritsch

Aufstellung FC Schalke 04: Schwolow - Matriciani (62. Aydin), Jenz (46. Greiml), Kaminski, Uronen (62. Ouwejan) - Latza, Kral - Karaman, Drexler (46. Frey), Bülter - Terodde

Anstoß: Sonntag (23. April), 15.30 Uhr

Spielstand: 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Gregoritsch (7.), 2:0 Gregoritsch (35.), 3:0 Höler (52.)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Robert Hartmann (43, Ingolstadt)

69. Minute: Grifo ist frei durch zum Tor und schießt am Ziel vorbei. Er stand aber ohnehin im Abseits und der Treffer hätte nicht gezählt.

66. Minute: Höler bedient Lienhart. Dieser mit dem nächsten Freiburger Abschluss. Knapp vorbei.

64. Minute: Und schon gehts wieder schnell: Die Flanke kommt in den Sechzehner auf Gregoritsch, der den Ball in kurzer Distanz zum Tor aus der Luft direkt nimmt. Schwolow pariert und verhindert das 0:4 aus Schalke-Sicht.

63. Minute: Wieder holt Kral von der Strafraumgrenze zu einem Volleýschuss aus. Wieder wirft sich ein Freiburger dazwischen. Die Hausherren spielen weiter sehr diszipliniert.

62. Minute: Ouwejan ersetzt Uronen, Aydin kommt für Matriciani ins Spiel. Beide S04-Außenverteidiger haben keinen guten Tag erwischt, wie die komplette Mannschaft.

61. Minute: Grifo schlägt eine Flanke hoch und weit in den Strafraun, Matriciani hat aufgepasst und klärt per Kopf.

59. Minute: Wieder ein Abschluss für den SC Freiburg. Höfler schießt aus 18 Metern flach und deutluch am S04-Tor vorbei.

57. Minute: Lienhart fällt im Strafraum theatralisch, weil er den Ellenbogen von Frey im Gesicht gespürt hat. Kein Elfer.

55. Minute: Mal ein Abschluss aus halbrechter Position im Strafraum. Frey packt einen Flachschuss aus. Der ist eher harmloser Natur und kein Problem für Flekken.

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: SCF erhöht auf 3:0

54. Minute: Und dann klingelt es auch schon wieder. Freiburg kombiniert sich an den Schalke-Strafraum, Uronen will klären. legt aber für Höler auf, der Schwolow mit einem Flachschuss bezwingt. Dem Schalke-Torwart rutscht der Ball unter dem Bein durch ins Netz. 3:0.

53. Minute: TOR FÜR DEN SC FREIBURG!

51. Minute: Danny Lata bringt eine Ecke auf den zweiten Pfosten, Kral versucht es mit einer Volleyabnahme, die abgeblockt wird.

48. Minute: Jetzt mal eine gefährliche Flanke von Bülter in die Mitte, Terodde kommt nicht ganz an den Ball. In der Folge köpft Frey in hohem Bogen aufs Tor, Flekken lenkt die Kugel mit einer Hand über den Kasten.

47. Minute: Einige Statistiken aus Halbzeit 1: Verteidiger Matriciani gewann keinen einzigen Zweikampf. Stürmer Terodde hatte ganze 5 Ballkontakte.

46. Minute: Nur wenige Sekunden sind gespielt, da kommt ein Freiburger im Strafraum zu Fall. Elfmeter gibt es nicht.

16.34 Uhr: Weiter gehts in Freiburg. Für Greiml und Frey verlassen Jenz und Drexler den Platz.

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: S04 reagiert auf Lehrstunde

16.27 Uhr: Das Motto in der ersten Halbzeit war einfach: Schalke im Vorwärtsgang, dann Ballverlust und schon brannte die Hütte. Thomas Reis reagiert und bringt gleich Greiml sowie Frey.

16.15 Uhr: Halbzeit! Zur Pause führt der SC Freiburg verdient mit 2:0 gegen den FC Schalke 04. Die Gastgeber waren im ersten Spielabschnitt die klar bessere Mannschaft.

Schalke gelang nach vorne nichts und in der Rückwärtsbewegung standen die S04-Profis regelmäßig zu weit weg vom Gegenspieler. Folgerichtig traf Ex-Schalker Gregoritsch zweimal (7. und 35.) zum 2:0-Zwischenstand nach 45 Minuten. Am Ende standen 13:2 Torschüsse für den SCF, der auch noch höher hätte führen können.

42. Minute: Doan mit einem nächsten Versuch aus der Distanz. Der kommt mit ordentlich Wucht, rauscht aber den einen oder anderen Meter über den Schalke-Kasten.

41. Minute: Karaman flankt mal in die Mitte, der nächste Mitspieler steht aber mindestens 5 Meter entfernt. Dann schon wieder, wie immer eigentlich, der Gegenzug. Latza muss aushelfen und im eigenen Sechzehner per Kopf zur Ecke klären.

40. Minute: Günter wird nicht am Distanzschuss gehindert, verzieht zum Glück für Schalke aber.

38. Minute: Kann der S04 vor der Pause noch den Anschluss erzielen? Aktuell sieht es nicht danach aus. Freiburg klar besser.

36. Minute: Das geht zu einfach. Die Flanke segelt in den Schalke-Strafraum, Gregoritsch ist wieder da und trifft per platziertem Kopfball aus 15 Metern mit dem Hinterkopf und per Aufsetzer zum 2:0.

35. Minute: TOR FÜR DEN SC FREIBURG!

33. Minute: Matriciani wird von Grifo stehengelassen wie eine Slalomstange. Per Flachschuss aus 17 Metern visiert er das lange Eck an, wieder ist Schwolow unten und bekommt noch eine Hand dran.

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: S04 läuft immer wieder hinterher

31. Minute: Wieder läuft Schalke nach einer Ecke beinahe in einen gefährlichen Konter. Diesmal hat Karaman aber gut mit nach hinten gearbeitet und holt einen Einwurf in der Hälfte des S04 heraus.

30. Minute: Simon Terodde bekommt im Strafraum-Gerangel einen Hinterkopf ans Kinn und bleibt liegen. Etwas benommen rappelt er sich kurze Zeit später auf und macht weiter. Elfmeter gibt es zurecht nicht.

29. Minute: Günter bringt den Ball an den kurzen Pfosten, Höfler kommt zwar mit dem Kopf dran, kann die Kugel aber nicht mehr nach unten drücken. Weit übers Tor.

27. Minute: Jenz will eigentlich den Ball wegschlagen, trifft ihn aber nicht und senst stattdessen Höler um. Es gibt Freistoß Freiburg, etwa an der Eckfahne.

25. Minute: Aktuell ist das Spiel nach kleineren Scharmützeln im Mittelfeld unterbrochen, es geht aber schnell weiter. Bisher ist die Partie absolut fair.

22. Minute: Matriciani mit einer flachen Hereingabe an den Fünfmeterraum, Flekken packt sicher zu. Dann wieder der schnelle lange Ball in die Spitze, Matriciani fehlt hinten. Günter schließt flach auf die lange Ecke ab. Ein paar Meter am Tor vorbei. Steht Schalke weiter so offen, klingelt es hier gleich wieder.

20. Minute: Gregoritsch versucht zumindest, in den Strafraum zu flanken. Den Ball schlägt er aber fast aus dem Stadion und entschuldigt sich anschließend bei seinen Mitspielern.

17. Minute: Höler mit einem Direktschuss von der Strafraumgrenze. Der senkt sich nur ganz knapp über Schwolow hinweg auf das Tornetz. Der SC Freiburg hat die klar besseren Chacnen.

15. Minute: Flekken lässt den anlaufenden Terodde kurz vor der Torlinie aussteigen und erntet dafür Szenenapplaus vom Publikum. Dann im S04-Strafraum eine Kopfballchance für Doan, vom Elfmeterpunkt köpft er den Ball aber in hohem Bogen in die Arme von Schwolow.

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Grifo trifft nach S04-Ecke den Pfosten

12. Minute: Konter Freiburg, Grifo ist frei durch und schließt flach aufs lange Eck ab. Innenpfosten, kein Tor!

11. Minute: Bülter holt einen Eckball für den FC Schalke 04 heraus. Den tritt heute Drexler von der linken Seite an den kurzen Pfosten, da steht aber ein Freiburger und klärt.

10. Minute: Thomas Reis deutet gestenreich an, dass seine Mannschaft nach vorne herausrücken soll. Aktuell ist der Druck des SC Freiburg groß.

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Früher Schock für den S04

8. Minute: Einmal ging es noch gut, bei zweiten Mal ist der Ball drin. Schöner öffnender Pass von Doan, Gregoritsch wird komplett alleine gelassen und schiebt aus zehn Metern flach zum 1:0 für Freiburg ins Eck.

7. Minute: TÜR FÜR DEN SC FREIBURG!

5. Minute: Schwolow direkt gefordert! Günter flankt aus dem Halbfeld, Gregoritsch steigt zum Kopfball hoch, Schwolow reagiert glänzend. Doan kommt zum Nachschuss, bringt diesen in die Tormitte. Wieder Schwolow! Das war richtig brenzlig.

3. Minute: Kral wird an die Torauslinie geschickt und kann flanken, der Versuch misslingt aber völlig. Abstoß Freiburg.

2. Minute: Matriciani katapultiert einen Einwurf in die Strafraummitte, Terodde kommt da nicht an den Ball.

Schalke 04 gegen SCF im Live-Ticker: Anpfiff in Freiburg

15.30 Uhr: Anpfiff! Der Ball rollt in Freiburg.

15.25 Uhr: In 5 Minuten geht es los. Die Stimmung ist großartig, das Wetter frühlingshaft. Alles ist angerichtet für einen tollen Fußballnachmittag.

15.20 Uhr: Schalkes wichtigster Offensivspieler ist Marius Bülter. Laut DAZN führt er sämtliche vereinsinterne Statistiken bei Chancen, Flanken, Dribblings, Torschüssen und erzielten Toren an. Derzeit steht Bülter bei 9 Treffen. Mindestens einen will er heute sicherlich wieder beisteuern.

15.15 Uhr: Will der FC Schalke 04 heute die große Chance nutzen, muss Großes geschafft werden: Der Tabellenachte der Rückrundentabelle benötigt einen Auswärtssieg. Das gelang in den vergangenen 41 Spielen nur einmal.

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Das sagen Thomas Reis und Christian Streich

15.10 Uhr: Reis über die Ausfälle: „Das ist natürlich bitter. Aber das gibt auch die Chance für andere Spieler. Es gibt kein Klagen.“

15.08 Uhr: Thomas Reis bei DAZN: „Wir wollen heute versuchen, drei Punkte mitzunehmen. Du musst versuchen, Freiburg den Rhythmus zu nehmen. Du musst auf jeden Fall mutig sein. Wenn sie offensiv agieren, dass wir dann im Umschaltspiel die Lösungen parat haben. Wichtig ist, die Räume zu finden.“

15.05 Uhr: „Sie haben so eine richtige Malocher-Mentaltiät. Die Fans können sich richtig gut mit ihnen identifizieren“, sagt Christian Streich bei DAZN über Schalke. „Das heißt für uns: Vorwärts, Power rein, und dann wird das ein richtig gutes Spiel.“

15.01 Uhr: „Wichtig ist, dass wir mutig sind“, sagt Schalke-Trainer Thomas Reis über den Plan gegen den SC Freiburg.. „Wir sind ein geschlossener Kreis, das brauchst du in unserer Situation. Jeder ist für den anderen da. Das stimmt mich sehr positiv, die entscheidenden Spiele erfolgreich zu gestalten.“

14.53 Uhr: Ralf Fährmann steht zwar nicht im Kader, ist aber trotzdem mit in Freibug dabei. Er unterstützt die Mannschaft heute als „Edelfan“.

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Christian Streich erwartet Kampf auf Biegen und Brechen

14.46 Uhr: Christian Streich ist für seine klaren Worte bekannt. „Ich habe keinerlei Bedenken, dass am Sonntag einer denkt, dass es einfach wird“, sagte der Freiburg-Trainer mit Blick auf die Favoritenrolle seines SCF. „Wir werden das Spiel vollumfänglich annehmen und alles reinhauen. Es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen. Wer sie unterschätzt, hat sie entweder nicht angeschaut oder er checkt es nicht.“

14.40 Uhr: Die Statistik spricht nicht unbedingt für Schalke. Denn die jüngsten vier Duelle hat der SC Freiburg allesamt zu Null gewonnen. Seit sieben Spielen wartet der S04 auf einen Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Christian Streich.

14.35 Uhr: Wer nicht mit nach Freiburg gereist ist, hat heute in Gelsenkirchen trainiert. Laut S04 waren auch Maya Yoshida (Muskelfaserriss) und Eder Balanta (Zerrung) bei der Einheit dabei.

14.30 Uhr: So spielt der SC Freiburg heute:

Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Keitel, Höfler - Doan, Grifo - Höler - Gregoritsch

14.26 Uhr: Mit dem SC Freiburg trifft Schwolow heute auf seinen Ex-Verei, für den er 2009 und 2014 im Tor stand. Zunächst in der Jugend, dann bei den Profis. Ein Wiedersehen gibt es auchfür Michael Gregoritsch. Der Freiburg-Stürmer stand Anfang 2020 für ein halbes Jahr auf Schalke unter Vertrag.

14.23 Uhr: Alexander Schowlow ersetzt heute im Schalke-Tor Ralf Fährmann (Muskelfaserriss). Sorgen machen muss sich deshalb niemand, findet Trainer Thomas Reis: „Schwolli hat 194 Bundesligaspiele bestritten, das ist eine hohe Hausnummer für einen Torwart. Wir wissen, was er für eine Leistung bringen kann. Er gibt mir und der Mannschaft in jedem Training ein gutes Gefühl.“

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Das ist die Aufstellung des S04

14.14 Uhr: Die Aufstellung ist da! So spielt Schalke 04 heute in Freiburg:

Schwolow - Matriciani, Jenz, Kaminski, Uronen - Latza, Kral - Karaman, Drexler, Bülter - Terodde

Auf der Bank: Langer, Ouwejan, Greiml, van den Berg, Zalazar, Tauer, Aydin, Mohr, Frey

13.55 Uhr: Dem FC Schalke 04 bietet sich heute die großartige Chance, in der Bundesliga-Tabelle auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern. Möglich machen es die Patzer der Konkurrenz: Hertha BSC verlor mit 2:4 bei Werder Bremen und der VfL Bochum kassierte gar eine 1:5-Klatsche gegen Wolfsburg, der VfB Stuttgart kam über ein 1:1 in Augsburg nicht hinaus. Mit einem Sieg in Freiburg klettert der S04 heute auf Platz 15.

Update, Sonntag (23. April), 13.40 Uhr: Schiedsrichter ist heute Robert Hartmann aus Ingolstadt. Seine Assistenten heißen Christian Leicher und Robert Wessel. Der 4. Offizielle ist Benjamin Cortus und Güter Perl gibt den Video Referee.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels SC Freiburg gegen FC Schalke 04. Der Anpfiff im Europa-Park Stadion erfolgt am Sonntag (23. April) um 15.30 Uhr. +++

Schalke-News: Ein halbes Dutzend Stars fehlt in Freiburg

Erstmeldung, Freitag (21. April), 20.19 Uhr: Geht man nach der Jahrestabelle 2023, trifft am Sonntag der Tabellensiebte auf den Tabellenelften. Nur fünf Punkte mehr geholt hat der SC Freiburg im laufenden Kalenderjahr als der FC Schalke 04.

Durch den 5:2-Sieg gegen Hertha BSC hat Schalke jetzt immerhin mit den Berlinern in der Gesamt-Tabelle die Plätze getauscht. Der S04 ist auf Rang 17 geklettern, die Rote Laterne glüht jetzt in der Hauptstadt.

Schalke 04 gewann zuletzt gegen Hertha BSC und will jetzt in Freiburg nachlegen. © Rehbein/RHR-Foto

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Sechs S04-Profis sind nicht dabei

Der SC Freiburg gewann auswärts mit 2:1 in Bremen, belegt aktuell Tabellenplatz 5. Jetzt reist Schalke in den Breisgau. „Wir wollen da auch versuchen, drei Punkte zu holen – auch wenn es schwer ist“, erklärte S04-Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Schwierig wird das vor allem wegen der Stärke des Gegners. Aber auch, weil das königsblaue Personal Sorgen bereitet. In Freiburg fallen Ralf Fährmann (Adduktorenprobleme), Cedric Brunner (Schulterverletzung), Maya Yoshida (Muskelfaserriss), Tim Skarke (Fleischwunde) und Eder Balanta (Zerrung) verletzt aus. Zudem fehlt Tom Krauß dem FC Schalke 04 gelbgesperrt.