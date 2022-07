Schalke 04: Premier-League-Klub buhlt um Ex-S04-Star

Von: Kevin Mattes

Ein Ex-S04-Star könnte in die Premier Leauge wechseln. © Beautiful Sports via Imago; Collage: RUHR24

Ein früherer S04-Profi steht vor einem Wechsel. Ein Klub aus der Premier League macht offenbar Ernst. Hier erfahren Sie mehr:

Gelsenkirchen - Das rege Transfer-Treiben in diesem Sommer beschränkt sich nicht nur auf die Bundesliga und den FC Schalke 04. Auch in den anderen europäischen Top-Ligen geht es heiß her. Wie RUHR24 weiß, soll nun ein Ex-S04-Star vor einem Transfer in die Premier League stehen.

Bei seinem derzeitigen Klub steht der Spieler auf dem Abstellgleis. Ein Wechsel scheint nicht unrealistisch.