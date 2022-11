Schalke 04 positioniert sich zur WM in Katar

Beim Bau der Stadien in Katar sind etliche Arbeiter ums Leben gekommen. © Imago/MiS

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist umstritten. Schalke 04 hat eine klare Meinung zum Wüsten-Turnier. Hier lesen Sie dazu mehr:

Gelsenkirchen – In den Augen des FC Schalke 04 war die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Katar ein „historischer Fehler in der Geschichte des Fußballs“. Der S04 hat sich klar zur bevorstehenden WM in der Wüste positioniert.

Wie RUHR24 weiß, richtet Königsblau dabei auch einen Appell an den DFB.