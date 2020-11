Schalke 04 gegen Schweinfurt: Übertragung des DFB-Pokals live im TV, Stream und Ticker

Schalke 04 empfängt heute den Viertligisten 1. FC Schweinfurt 05 zum Nachholspiel im DFB-Pokal. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

Gelsenkirchen - Nach lang andauerndem Rechtsstreit darf der FC Schalke 04* endlich in die DFB-Pokal-Saison 2020/21 starten. Weil der Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 sein Heimrecht abgegeben hatte, findet die Partie am Dienstagnachmittag in Gelsenkirchen in der Veltins Arena statt.

Noch am Montag blickte Manuel Baum optimistisch auf seinen zur Verfügung stehenden Schalke-Kader*. Lediglich zwei Spieler standen nicht zur Verfügung. Am Abend vermeldete der Klub jedoch einen positiven Corona-Fall innerhalb der Mannschaft*. Das Spiel findet dennoch statt - und WA.de* berichtet von Schalke gegen Schweinfurt im Live-Ticker*. Dazu wird die Partie live im TV und Stream übertragen*. *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.