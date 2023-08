Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Doppeltes Startelf-Debüt heute

Von: Marcel Witte

Schalke 04 trifft mit Assan Ouedraogo auf den 1. FC Kaiserslautern. © Tim Rehbein/RHR-Foto - Montage: RUHR24 via Canva

Schalke 04 empfängt am 2. Zweitliga-Spieltag den 1. FC Kaiserslautern. Alles zum Spiel des S04 heute im Live-Ticker aus der Veltins-Arena.

Aufstellung FC Schalke 04: Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Tempelmann, Ouedraogo - Drexler, Terodde, Karaman

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern: Luthe - Elvedi, Kraus, Tomiak - Zimmer, Raschl, Niehues, Puchacz - Ritter - Ache, Redondo

Begegnung: FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern

Anpfiff: Heute (5. August), 20.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

20.20 Uhr: Das Schalker Vereinslied läuft, „Blau und Weiß, wie lieb ich dich“.

20.17 Uhr: Beide Teams gehen in die Kabinen. In wenigen Minuten geht es los in der Veltins-Arena.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Vier Startelf-Wechsel beim FCK

20.12 Uhr: Soeben lief das Steigerlied, jetzt wird es auf beiden Seiten laut. „Sieben Minuten schenke ich euch“, sagt Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann in Richtung der Fans.

20.07 Uhr: Während in der Veltins-Arena die Startelf der Gäste verlesen wird, blicken wir auch einmal auf die Aufstellung des 1. FC Kaiserslautern. Im Vergleich zum 1:2 gegen den FC St. Pauli gibt es vier Änderungen. Kraus, Zimmer, Puchacz und Ache kommen für Durm, Zuck, Opoku und Lobinger rein.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Thomas Reis erklärt die Aufstellung

20.01 Uhr: S04-Coach Thomas Reis bei Sport1 über die Aufstellung: „Lino (Tempelmann, Anm. d. Red.) haben wir extra dazugenommen, er war noch nicht hundertprozentig fit, deshalb gegen Hamburg nicht im Kader. Ein Box-To-Box-Spieler mit gutem Zweikampfverhalten und spielerischen Elementen. Deshalb habe ich ihn zentral und Domme (Drexler, Anm. d. Red.) nach außen gestellt, weil er ein schlauer Spieler ist, der auch gut in die Halbräume reinkommt.“

19.58 Uhr: Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer sagt soeben am Sport1-Mikro: „Thomas hat was Einzigartiges geschafft. Eine Euphorie nach dem Abstieg habe ich noch nie erlebt.“

19.54 Uhr: Die Fans des 1. FC Kaiserslautern sorgen bereits jetzt für großartige Stimmung in der Veltins-Arena. Nun kommt aber das Team des FC Schalke 04 auf den Rasen, es wird laut.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: S04-Choreo in der Arena verboten

19.51 Uhr: Den Schalke-Ultras wurde heute eine Choreografie verboten, wie die Gruppierung mit einem Flugblatt mitteilt, das RUHR24 vorliegt. Eigentlich hatten die Ultras Gelsenkirchen einen spektakulären Heimstart geplant.

19.44 Uhr: Die Torhüter beider Teams kommen zum Warmmachen heraus. Auffällig: Schalke-Keeper Marius Müller, der aus dem Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern stammt, wird von den Gästefans heftig ausgepfiffen.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Neuzugang Yusuf Kabadayi noch nicht im Kader

19.37 Uhr: Wie bereits berichtet, verzichtet Schalke 04 heute in der Aufstellung auf Neuzugang Yusuf Kabadayi. „Für Samstag ist mir das definitiv noch zu früh“, sagte S04-Trainer Thomas Reis schon am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

19.36 Uhr: So starten die Gäste aus Kaiserslautern:

Luthe - Elvedi, Kraus, Tomiak - Zimmer, Raschl, Niehues, Puchacz - Ritter - Ache, Redondo

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Die S04-Bank heute

19.33 Uhr: Auf der S04-Bank sitzen heute: Langer - Matriciani, Seguin, Latza, Tauer, Mohr, Lasme, Kozuki, Polter.

19.30 Uhr: Timo Baumgartl und Lino Tempelmann feiern heute ihr S04-Debüt in der Startelf!

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Doppeltes Startelf-Debüt heute

19.29 Uhr: Das ist die Aufstellung des FC Schalke 04 heute:

Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Tempelmann, Ouedraogo - Drexler, Terodde, Karaman

Mit dieser Elf beginnt Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern. © RUHR24

19.08 Uhr: Die Schalke-Profis kommen zur Platzbegehung raus. In wenigen Minuten gibt es hier im Live-Ticker die Aufstellung des S04 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Erste Gesänge aus dem Gästeblock

18.55 Uhr: Die Nordkurve füllt sich, soeben ist die aktive Fanszene um die Ultras Gelsenkirchen in der Veltins-Arena angekommen.

18.51 Uhr: Zum ersten Mal wird es laut - mit einem Pfeifkonzert. Die Spieler des 1. FC Kaiserslautern kommen zur Platzbegehung auf den Rasen. „Auswärtssieg“ schallt es aus dem schon ordentlich gefüllten Gästeblock. Über 6.000 Gästefans werden heute in der Veltins-Arena erwartet.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Das Dach der Veltins-Arena ist geschlossen

18.41 Uhr: Das Dach der Veltins-Arena ist im regnerischen Gelsenkirchen bislang noch geschlossen. Das Stadion füllt sich allmählich. Abzuwarten bleibt, ob die neuen Einlassregeln für die Schalke-Fans in der Nordkurve heute fruchten.

Update, 18.20 Uhr: RUHR24 ist in der Veltins-Arena angekommen. Noch ist es ruhig rund um die Veltins-Arena, das dürfte sich aber gleich ändern. Das Stadion ist heute ausverkauft.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Zweitliga-Spiel des S04

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels FC Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie am zweiten Zweitliga-Spieltag wird am Samstag (5. August) um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena angepfiffen. RUHR24 ist live vor Ort. +++

Gelsenkirchen – Der FC Schalke 04 strebt nach einer Wiedergutmachung. Nach der 3:5-Niederlage des S04 zum Zweitliga-Auftakt gegen den HSV soll nun im ersten Heimspiel der Saison der erste Sieg her. Auch der FCK ist mit einer Pleite gestartet, mit 1:2 unterlagen die „Roten Teufel“ dem FC St. Pauli.

Schalke gegen Kaiserslautern: Youngster Ouedraogo stellt zwei Neuzugänge in den Schatten

Ein Spieler dürfte in der Veltins-Arena Begeisterungsstürme auslösen. Torschütze Assan Ouedraogo knackte beim S04 gegen den HSV gleich zwei Rekorde und gilt mit seinen 17 Jahren als neues Supertalent bei den Königsblauen. Womöglich wird er, wie schon in Hamburg, auch gegen Kaiserslautern in der Startelf stehen.

Timo Baumgartl könnte sein Debüt für den FC Schalke 04 geben. © Tim RehbeinRHR-FOTO

Der Youngster würde damit zwei Neuzugänge in den Schatten stellen. Timo Baumgartl winkt sein S04-Debüt in der Startelf, da Ibrahima Cisse gesperrt fehlt. Zudem verpflichtete Schalke 04 am Donnerstagmorgen (3. August) den Flügelspieler Yusuf Kabadayi vom FC Bayern. Er wird aber gegen Kaiserslautern noch nicht im Kader stehen, wie Trainer Thomas Reis bei der Pressekonferenz vor dem Spiel verkündete.

Schalke 04 gegen Kaiserslautern in ausverkaufter Veltins-Arena

Schon im Vorfeld der Partie gab es beeindruckende News aus Kaiserslautern: Die Gäste-Tickets für das Spiel auf Schalke waren binnen 22 Minuten vergriffen. Die Veltins-Arena ist ausverkauft, 62.271 Zuschauer werden am Samstagabend in Gelsenkirchen erwartet.

Wie die Aufstellungen beider Teams aussehen und wie das Spiel verläuft, erfahren Fans hier im S04-Live-Ticker aus dem Stadion. Zudem ist die Partie Schalke 04 gegen Kaiserslautern live im TV und Stream zu sehen, wie Südwest24 berichtet.