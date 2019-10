Bei Heimspiel gegen Düsseldorf: Polizei Paderborn will Fans vor Anpfiff schocken

Der SC Paderborn arbeitet momentan mit der Polizeibehörde zusammen, um auf bundesweit grassierendes Problem aufmerksam zu machen. Die Gafferbox soll die Fans wachrütteln.

Paderborn – Der SC Paderborn 07 kämpft auf dem letzten Platz der Bundesliga gegen den Abstieg. Bereits fünf Punkte trennen den Verein aus Ostwestfalen vom Relegationsplatz. Zuletzt verlor der Klub mit einem bitteren 0:3 gegen den 1. FC Köln.

Unabhängig vom Abstiegskampf widmen sich Verein und Polizei in Paderborn jedoch einem anderen wichtigen Thema, welches mit Fußball nichts zu tun hat. Doch das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (25. Oktober) bietet eine willkommene Bühne für Aufklärung im Kampf gegen Gaffer, wie owl24.de* berichtet.

SC Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf: Gafferbox wird bei Bundesliga-Spiel aufgebaut

Gemeinsam mit der Verkehrswacht und der Kreispolizeibehörde präsentiert der SC Paderborn neben und auf dem Rasen am Samstag die Gafferbox. Diese Box ist ein Raum mit neun Quadratmetern Grundfläche und einer Höhe von 2,5 Metern. Die Box soll Besucher in die Situation eines Unfallopfers bringen, indem man sich innerhalb des Raumes von Fotografen und Schaulustigen umzingelt sieht. Schock-Fotos von Unfällen und Tonspuren von Hilfeschreien sollen die Situation noch realistischer darstellen.

Gafferbox bei Spiel des SC Paderborn: Problematik des Gaffens verdeutlichen

Die Fotos sind an einer Säule in der Mitte der Box angebracht und mit einer Klappe abgedeckt, auf der ein Warnhinweis steht. So können Besucher selbst entscheiden, ob sie die toten Unfallopfer sehen möchten. Genau wie an einem echten Unfallort. René Möller, Vorsitzender der Verkehrswacht erläutert, was die Aktion beim Spiel des SC Paderborn bezwecken soll:

"Wir wollen auf die Problematik des Gaffens bei Verkehrsunfällen hinweisen. Schaulustige behindern Rettungs- und Polizeikräfte massiv in ihrer Arbeit. Die Wirkung der Box soll dazu führen, dass der eine oder andere Verkehrsteilnehmer seine Einstellung hinterfragt. Verstärkte Aufklärungsarbeit ist absolut nötig."

Sinnvolle Zusammenarbeit des SC Paderborn und der Polizei

Der SC Paderborn ist gerne bereit, einem so wichtigen Thema eine Bühne zu bieten. Martin Hornberger, Geschäftsführer des Vereins, sieht in den Fußballfans zusätzlich ein wichtiges Publikum, da diese viel auf der Autobahn unterwegs sind: "Unser Verein hat in der Region eine große Reichweite und viele Fans, die die Mannschaft zu Auswärtsspielen begleiten. Umso wichtiger ist es uns, auf dieses Thema hinzuweisen."

Die Box wird vor dem Stadion stehen und sowohl Verkehrswacht, als auch Polizeibehörde stehen für Fragen und Informationen zur Verfügung. Vor dem Anpfiff der Partie SC Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf wird das Projekt auch auf dem Rasen in der Benteler-Arena vorgestellt.

Auf sportlicher Ebene läuft es beim Lokal-Konkurrenten Bielefeld etwas besser. In der zweiten Liga liegen die Arminen momentan auf dem dritten Platz und haben realistische Aufstiegschancen. Bald ist der FC Schalke 04 im Rahmen des DFB-Pokals am Teutoburger Wald zu Gast. Die letzten 2000 Tickets für die Top-Partie rissen sich die Arminia Bielefeld-Fans in nur knapp vier Minuten unter den Nagel, wie owl24.de* berichtet.

