Live-Ticker: FC Bayern München muss zum SC Paderborn - Schlusslicht als Stolperstein?

Der FC Bayern gastiert am Samstag um 15.30 Uhr beim Aufsteiger SC Paderborn. Die Münchner wollen wieder an die Tabellenspitze. Die Partie im Live-Ticker.

SC Paderborn - FC Bayern München -:- (-:-), Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr

SC Paderborn: - Bank: - FC Bayern München: Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie SC Paderborn gegen den FC Bayern München. Anstoß in der Benteler-Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr. +++

Vorbericht: SC Paderborn - FC Bayern München im Live-Ticker

Paderborn - Fünf Spiele, vier Niederlagen, kein Sieg, mit 14 Gegentoren die zweitschlechteste Abwehr der Liga, Tabellenletzter. Auf den ersten Blick gibt es derzeit wenig, was dem SC Paderborn vor dem Duell gegen den großen FC Bayern Mut machen könnte. Die Punkteausbeute wird dem Auftreten des Liganeulings allerdings nicht gerecht.

Der weiter zuversichtliche SCP-Routinier Uwe Hünemeier sieht das ähnlich: „Abgesehen vom Spiel gegen Schalke (1:5, Anm. d. Red.) hat unsere Leistung jedes Mal gestimmt.“ Gegen den Rekordmeister muss bei der Baumgart-Elf dann allerdings doch wirklich alles stimmen, damit am Ende gepunktet werden kann - zumal es bei diesem derzeit richtig rund läuft.

SC Paderborn - FC Bayern München im Live-Ticker: „Die Chemie, die stimmt“

Die Stimmung beim FCB könnte in diesen Tagen kaum besser sein. In München hat das Oktoberfest begonnen, welchem die Spieler bereits den ein oder anderen Besuch abstatteten.

Zudem läuft es nach zuletzt zwei Pflichtspielsiegen auch sportlich wieder und Spitzenreiter RB Leipzig befindet sich in Schlagdistanz. Straucheln die Sachsen gegen sich im Aufwind befindende Schalker, will der zwei Punkte weniger auf dem Konto habende FC Bayern zur Stelle sein. Voraussetzung dafür - ein Sieg in Paderborn.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell beim Aufsteiger, die tz.de* im Live-Ticker begleitete, stellte Trainer Niko Kovac ebenfalls die gute Stimmung im Team in den Vordergrund. Er erklärte: „Die Chemie - wie man so schön sagt - die stimmt. Es sind tolle Neuzugänge hinzugekommen und die Jungs, die schon länger da sind, haben die Neuen fantastisch aufgenommen.“

Einer dieser Neuzugänge trübte die Stimmung durch seinen Kahnbeinbruch zuletzt zwar ein wenig, wie tz.de* berichtet, doch alles in allem war die Gefühlslage an der Isar bei Weitem schon schlechter. Damit das so bleibt, sollte die Kovac-Elf das Gastspiel in Paderborn positiv bestreiten.

Hier erfahren Sie, wo Sie das Spiel live verfolgen können*. Wen lässt der Trainer ran? Wir haben uns Gedanken zur Aufstellung gemacht - und Uli Hoeneß offensichtlich über Leroy Sané* und die größte Überraschung seines Lebens.

